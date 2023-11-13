Черноморец: Менять футбол в Украине, закрывая глаза на дела в судействе - это выборы ради выборов

Одесский "Черноморец" опубликовал заявление, в котором выразил недовольство относительно судейства в УПЛ.

"Украинский футбол на пороге исторических процессов. Впервые почти за 10 лет выборы президента УАФ станут не просто формальностью, а приведут к кадровым изменениям. Но как сделать так, чтобы одной сменой фамилий все не закончилось?

Наш футбол, особенно клубный отнюдь нельзя считать стопроцентно здоровым. И дело не только в том, что война мешает футболу развиваться. Нет никаких оправданий постоянным скандалам в отечественном футболе, связанным с низкой квалификацией, а иногда и откровенной предвзятостью судей. Менять футбол в Украине, закрывая глаза на дела в судейском корпусе - это выборы ради выборов.

Обзор каждого тура в различных изданиях уже давно начинается не с лучших голов, ассистов или тактических тренерских шагов. А с перечня судейских ошибок. "Черноморец" никогда не занимался составлением альтернативных таблиц. Но все имеет свой предел. После 14 туров имеем такую картину: 5 из 6 поражений в сезоне 23/24 сопровождались, мягко говоря, неоднозначными решениями судейских бригад.

Первый круг еще не закончился, а "Черноморец" уже собрал "букет" из:

- не назначенных пенальти в ворота соперника;

- вымышленных красных карточек (4 из 5);

- не показанных красных карточек игрокам команды-соперницы;

И это лишь то, что бросалось в глаза всем и не требовало слишком экспертной оценки. ФК "Черноморец" надеется, что выборы президента УАФ станут настоящим катализатором для эффективных изменений в работе огромной судейской семьи. Если играть постоянно 11 на 15 или 10 на 15, можно долго не выдержать", - говорится в заявлении одесситов.