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Черноморец: Менять футбол в Украине, закрывая глаза на дела в судействе - это выборы ради выборов

Премьер-лига

Одессиский клуб подверг критике арбитраж УПЛ

Черноморец: Менять футбол в Украине, закрывая глаза на дела в судействе - это выборы ради выборов

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською
Новина українською

Одесский "Черноморец" опубликовал заявление, в котором выразил недовольство относительно судейства в УПЛ.

"Украинский футбол на пороге исторических процессов. Впервые почти за 10 лет выборы президента УАФ станут не просто формальностью, а приведут к кадровым изменениям. Но как сделать так, чтобы одной сменой фамилий все не закончилось?

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Наш футбол, особенно клубный отнюдь нельзя считать стопроцентно здоровым. И дело не только в том, что война мешает футболу развиваться. Нет никаких оправданий постоянным скандалам в отечественном футболе, связанным с низкой квалификацией, а иногда и откровенной предвзятостью судей. Менять футбол в Украине, закрывая глаза на дела в судейском корпусе - это выборы ради выборов.

Обзор каждого тура в различных изданиях уже давно начинается не с лучших голов, ассистов или тактических тренерских шагов. А с перечня судейских ошибок. "Черноморец" никогда не занимался составлением альтернативных таблиц. Но все имеет свой предел. После 14 туров имеем такую картину: 5 из 6 поражений в сезоне 23/24 сопровождались, мягко говоря, неоднозначными решениями судейских бригад.

Первый круг еще не закончился, а "Черноморец" уже собрал "букет" из:
- не назначенных пенальти в ворота соперника;
- вымышленных красных карточек (4 из 5);
- не показанных красных карточек игрокам команды-соперницы;

И это лишь то, что бросалось в глаза всем и не требовало слишком экспертной оценки. ФК "Черноморец" надеется, что выборы президента УАФ станут настоящим катализатором для эффективных изменений в работе огромной судейской семьи. Если играть постоянно 11 на 15 или 10 на 15, можно долго не выдержать", - говорится в заявлении одесситов.

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Источник:
ФК Чорноморець
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
13.11.2023 в 15:55
Всё правильно! И не в этом сезоне это началось... Чем ближе к финишу - тем наглее судейские "ошибки" начинают выбивать из гонки за первых два места незапланированных лидеров... В этом сезоне чаще всего "накрывают" Черноморец... но под колпаком и Рух и Полесье... Это потом деланные фавориты чемпионата попадают в Евротурниры и об****ются там с первой же игры....ПОтому что им нельзя туда брать своих судей.
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Комментарии 2
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
13.11.2023 в 15:55
Всё правильно! И не в этом сезоне это началось... Чем ближе к финишу - тем наглее судейские "ошибки" начинают выбивать из гонки за первых два места незапланированных лидеров... В этом сезоне чаще всего "накрывают" Черноморец... но под колпаком и Рух и Полесье... Это потом деланные фавориты чемпионата попадают в Евротурниры и об****ются там с первой же игры....ПОтому что им нельзя туда брать своих судей.
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AleksBond85 (Кривой Рог)
13.11.2023 в 17:11
Ага, Полісся під колпаком значить? То це мабуть через це вони пробивали пенальті в кінці матчу з Металістом 1925
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