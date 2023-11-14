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В УАФ дали оценку скандальному удалению Бескоровайного в матче с Динамо

Премьер-лига

Комитет арбитров считает верным удаление игрока "Кривбасса"

В УАФ дали оценку скандальному удалению Бескоровайного в матче с Динамо

Фото: fckryvbas.com

Новина українською
Новина українською

Комитет Украинской ассоциации футбола разобрал спорный эпизод в матче 14-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Динамо" (0:2).

"Игрок № 11 ФК "Динамо" (Владислав Ванат) начинает контратаку и при этом контролирует мяч, направляется к воротам соперника, его преследуют два игрока "Кривбасса". Игрок № 13 ФК "Кривбасс" (Даниил Бескоровайный) сзади создает контакт с игроком № 11 ФК "Динамо" и этим заставляет его упасть и потерять контроль над мячом, тем самым лишая его возможности забить гол.

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Такое нарушение подпадает под типологию "Срыв очевидной голевой возможности" (DOGSO), а следовательно, приводит к техническому наказанию в виде штрафного удара (нарушение было совершено за пределами штрафной площадки) и дисциплинарной санкции за DOGSO, то есть к красной карточке.

Согласно протоколу VAR, это решение было проверено этой технологией, и техническая и дисциплинарная санкции были подтверждены. Следовательно, речь идет о правильном решении, которое было принято арбитром", - говорится в выводе ассоциации.

К слову, главным арбитром встречи был Максим Козыряцкий.

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Источник:
УАФ
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