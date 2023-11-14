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Арбитр матча Металлист 1925 – Черноморец временно отстранен от работы
Комитет арбитров УАФ признал ошибку судьи
Фото: ФК Металіст 1925
Комитет арбитров УАФ прокомментировал два эпизода в матче 13-го тура УПЛ "Металлист 1925" - "Черноморец" (2:1):
"9 минута. Игрок № 70 ФК "Черноморец" (Самсон Иеде) падает в штрафной площадке из-за динамики игры без всякого фола, но арбитр неправильно толкует это как симуляцию и применяет санкцию в виде желтой карточки в отношении упомянутого выше игрока.
Решение является неправильным, но оно не может быть исправлено VAR, поскольку, согласно протоколу VAR, эта технология не имеет возможности вмешиваться в случаях решений с желтыми карточками.
40 минута. Игрок № 70 ФК "Черноморец" (Самсон Иеде) совершает нарушение, которое наказывается техническими санкциями в виде штрафного удара и предупреждением в виде желтой карточки. Так как это является второй карточкой этого игрока в этом матче, арбитр выносит ему красную карточку.
Решение правильное, но первое предупреждение было ошибочным и привело к неправильному удалению.
Комитет арбитров УАФ направил арбитру письмо, отметив вышеизложенное, и временно отстранил его от проведения матчей".
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