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Арбитр матча Металлист 1925 – Черноморец временно отстранен от работы

Премьер-лига

Комитет арбитров УАФ признал ошибку судьи

Арбитр матча Металлист 1925 – Черноморец временно отстранен от работы

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською
Новина українською

Комитет арбитров УАФ прокомментировал два эпизода в матче 13-го тура УПЛ "Металлист 1925" - "Черноморец" (2:1):

"9 минута. Игрок № 70 ФК "Черноморец" (Самсон Иеде) падает в штрафной площадке из-за динамики игры без всякого фола, но арбитр неправильно толкует это как симуляцию и применяет санкцию в виде желтой карточки в отношении упомянутого выше игрока.

Решение является неправильным, но оно не может быть исправлено VAR, поскольку, согласно протоколу VAR, эта технология не имеет возможности вмешиваться в случаях решений с желтыми карточками.

40 минута. Игрок № 70 ФК "Черноморец" (Самсон Иеде) совершает нарушение, которое наказывается техническими санкциями в виде штрафного удара и предупреждением в виде желтой карточки. Так как это является второй карточкой этого игрока в этом матче, арбитр выносит ему красную карточку.

Решение правильное, но первое предупреждение было ошибочным и привело к неправильному удалению.

Комитет арбитров УАФ направил арбитру письмо, отметив вышеизложенное, и временно отстранил его от проведения матчей".

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Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков) Александр Шандор Комитет арбитров УАФ
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1 голосов
Источник:
УАФ
Комментарии
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ODESSIT_83 (Одесса)
14.11.2023 в 12:13
Пока 3-5 судей не отстронят на 5+ матчей, результата не будет.
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Комментарии 2
ODESSIT_83 (Одесса)
14.11.2023 в 12:13
Пока 3-5 судей не отстронят на 5+ матчей, результата не будет.
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alex.belogubko (одесса)
14.11.2023 в 11:44
отстранить на долго и запретить судить игры в УПЛ --пусть учится в 1-2 лигах
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