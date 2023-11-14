Арбитр матча Металлист 1925 – Черноморец временно отстранен от работы

Комитет арбитров УАФ прокомментировал два эпизода в матче 13-го тура УПЛ "Металлист 1925" - "Черноморец" (2:1):

"9 минута. Игрок № 70 ФК "Черноморец" (Самсон Иеде) падает в штрафной площадке из-за динамики игры без всякого фола, но арбитр неправильно толкует это как симуляцию и применяет санкцию в виде желтой карточки в отношении упомянутого выше игрока.

Решение является неправильным, но оно не может быть исправлено VAR, поскольку, согласно протоколу VAR, эта технология не имеет возможности вмешиваться в случаях решений с желтыми карточками.