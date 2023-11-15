  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Руха перенес операцию: известны сроки восстановления
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Руха перенес операцию: известны сроки восстановления

Премьер-лига

Денис Слюсар был прооперирован

Защитник Руха перенес операцию: известны сроки восстановления

Фото: ФК Рух

Новина українською
Новина українською

Защитник "Руха" Денис Слюсар перенес хирургическое вмешательство, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, на минувшей неделе Слюсару была сделана операкция приводящей мышцы. 21-летний игрок некоторое время страдал от дискомфорта в паховой зоне, которое было решено снять хирургическим путем.

По прогнозам врачей, на восстановление Денису понадобится около пяти месяцев.

В текущем сезоне Слюсар отыграл пять матчей во всех турнирах, без результативных действий.

Кроме того, во время паузы на матчи сборных главная задача медицинского персонала "Руха" вернуть в общую группу лидеров атаки команды - Юрия Климчука и Дениса Теслюка.

Читайте также"Это было важно для меня". Бренер рассказал, кому посвятил гол в ворота Черноморца

По теме
yellow-arrow
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 16 и 17 туров чемпионата
yellow-arrow
СМИ: Шахтер все же смог добиться компенсации от Тоттенхэма за Соломона
yellow-arrow
Комитет арбитров УАФ указал на ошибку бригады арбитров в матче Оболонь - Ворскла
Рух (Львов) Денис Слюсар
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости