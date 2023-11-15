Защитник Руха перенес операцию: известны сроки восстановления

Защитник "Руха" Денис Слюсар перенес хирургическое вмешательство, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, на минувшей неделе Слюсару была сделана операкция приводящей мышцы. 21-летний игрок некоторое время страдал от дискомфорта в паховой зоне, которое было решено снять хирургическим путем.

По прогнозам врачей, на восстановление Денису понадобится около пяти месяцев.

В текущем сезоне Слюсар отыграл пять матчей во всех турнирах, без результативных действий.

Кроме того, во время паузы на матчи сборных главная задача медицинского персонала "Руха" вернуть в общую группу лидеров атаки команды - Юрия Климчука и Дениса Теслюка.