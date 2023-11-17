Хацкевич ответил Лужному: Делаешь добро человеку - отойди, а то волной благодарности накроет

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал недавнее высказывание своего экс-помощника Олега Лужного о совместной работе в киевском клубе.

"Мне довелось поработать с настоящим профессионалом, как он говорит. Но я знаю одно: что, если ты делаешь добро человеку, то нужно отойти на безопасное расстояние, а то волной благодарности тебя может накрыть. Вот так могу сказать.

Пусть тогда он приведет список футболистов, которых я пригласил. Может, у него были какие-то варианты. Но от него я не слышал ни одного предложения по усилению нашей команды. А, нет, было одно. Это был левый защитник Василий Кравец в то время, когда у нас на этой позиции играли Пиварич и Миколенко", - сказал Хацкевич в комментарии FanDay.

Напомним, Лужный и Хацкевич вместе работали в киевском "Динамо" с 2017 по 2019 годы.