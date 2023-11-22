Итальянский экс-арбитр Кальварезе: Нырок Мудрика не может оправдать решение не ставить пенальти

Известный в прошлом итальянский арбитр Джанполо Кальвареза разобрал эпизод с не назначением Хесусом Хилем Мансано пенальти на Мудрике в матче отбора Евро-2024 Украина – Италия (0:0).

"Начнем с предпосылки: арбитру всегда сложно оценивать работу коллеги. Все мы ошибаемся, все мы люди. Но ошибка испанца Хиля Мансано стала очевидной уже в прямом эфире.

С технической точки зрения динамика эпизода достаточно простая. Есть катящийся мяч. Кто первым на него успел, тот "выигрывает" эпизод. На кадрах видно, что мяч идет в сторону Мудрика, а не Кристанте. Итальянец опаздывает, происходит контакт, что кажется фолом.

Что не нравится, так это, прежде всего, язык тела арбитра сразу после контакта. На повторах видно, что Хиль Мансано стоит неподвижно, без всякой реакции. Он не указывает на 11-метровую отметку и не дает четких сигналов, чтобы дать игрокам понять, что пенальти не назначен. Его первая реакция – ожидание, на кадрах видно, как он поворачивается к украинцам и говорит: "Давайте подождем ВАР".