Защитник Руха: Ни одна команда не может всегда побеждать

Защитник "Руха" Виталий Роман поделился мыслями по поводу поражения от "Динамо" (0:2) в 15-м туре УПЛ.

"Ни одна команда не может всегда побеждать. К сожалению, у нас не сложилась игра в матче с "Динамо". Мы планировали совсем иначе действовать на поле, но пропустили два гола и в итоге проиграли. Впрочем, футболисты поддержали друг друга - двигаемся дальше.

В первом тайме команда еще создавала моменты, но во второй половине матча "Динамо" взяло игру под свой контроль. Они не дали нам создать ни одного момента, мы не могли даже убежать в контратаку", - сказал футболист.