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Защитник Руха: Ни одна команда не может всегда побеждать
Виталий Роман рассказал о поражении от "Динамо"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Руха" Виталий Роман поделился мыслями по поводу поражения от "Динамо" (0:2) в 15-м туре УПЛ.
"Ни одна команда не может всегда побеждать. К сожалению, у нас не сложилась игра в матче с "Динамо". Мы планировали совсем иначе действовать на поле, но пропустили два гола и в итоге проиграли. Впрочем, футболисты поддержали друг друга - двигаемся дальше.
В первом тайме команда еще создавала моменты, но во второй половине матча "Динамо" взяло игру под свой контроль. Они не дали нам создать ни одного момента, мы не могли даже убежать в контратаку", - сказал футболист.
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