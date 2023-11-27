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Защитник Руха: Ни одна команда не может всегда побеждать

Премьер-лига

Виталий Роман рассказал о поражении от "Динамо"

Защитник Руха: Ни одна команда не может всегда побеждать

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Защитник "Руха" Виталий Роман поделился мыслями по поводу поражения от "Динамо" (0:2) в 15-м туре УПЛ.

"Ни одна команда не может всегда побеждать. К сожалению, у нас не сложилась игра в матче с "Динамо". Мы планировали совсем иначе действовать на поле, но пропустили два гола и в итоге проиграли. Впрочем, футболисты поддержали друг друга - двигаемся дальше.

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В первом тайме команда еще создавала моменты, но во второй половине матча "Динамо" взяло игру под свой контроль. Они не дали нам создать ни одного момента, мы не могли даже убежать в контратаку", - сказал футболист.

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Динамо (Киев) Рух (Львов) Виталий Роман
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Источник:
ФК Рух
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