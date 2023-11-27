Кабаев: Когда ты играешь за Динамо, то ты всегда находишься как под лупой

Хавбек " Динамо " Владислав Кабаев забил свой дебютный мяч за киевлян в матче с "Рухом" (2:0), поделился мнением об игре и новом главном тренера Александре Шовковским.

— Уже подсчитали сколько вы не могли забить свой первый мяч за "Динамо". 36 игр нужно было, чтобы Кабаев отметился дебютным голом за столичную команду. Какие ощущения?

— Когда ты играешь за "Динамо", то ты всегда находишься, как под лупой. Играл бы где-то в другом клубе, то так бы не было. Ну, не забиваешь, то не забиваешь. Я чувствовал все это давление, эту критику, все это есть и это нормально для нас. Как бы там команда не играла, как бы ты не играл — всегда будет критика. Ну этот гол должен был когда-то наступить. Он мне очень помог и я теперь могу дышать полной грудью. Команда очень рада, тренерский штаб, пожалуй, больше чем сам я обрадовался. Очень счастлив, что нахожусь в этом коллективе, в этой команде. Как бы сейчас ни было нам трудно в турнирной таблице, я верю, что все будет хорошо.

— Даже реакция Александра Шовковского на первый гол была сдержанной, а на второй — вся тренерская скамейка просто взорвалась эмоциями.

— Я тоже это увидел. Я — счастлив. Ребята и тренеры в раздевалке меня поздравили. Супер, эмоции только положительные. Не хочу много говорить лишнего и чего-то обещать. Говорить, что стал на забивную колею. Каждый матч — это новая жизнь, потому что команда играет иначе. Я только верю, что этот гол даст мне уверенности и я стану забивать чаще.

— Игорь Суркис сказал, что М ирча Луческу — это прошлое, а настоящее — это Александр Шовковский . Но цель у вас не изменилась — чемпионство?

— Да, потому что это "Динамо" Киев. Какой бы здесь тренер ни был, какие бы здесь футболисты ни были. Или Кабаев, или другие, или молодые, или старые. Всегда требовать будут становиться чемпионами. Я не скажу, что много что-то изменилось, пока мелочи. Есть позитив, мы спокойнее начали реагировать на все. Мы смотрим в турнирную таблицу и знаем, что нам надо делать.

— Команда пропускала много до этого. Но при Шовковском впервые в сезоне два матча подряд без пропущенных мячей.

— Ну, мы пропускали, но и забивали много. Но решили, что надо в защите наладить игру, а впереди продолжать забивать.