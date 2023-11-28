Филиппов: Травма выглядит не совсем приятно

Форвард "Днепра-1" Александр Филиппов прокомментировал победу над "Черноморцем." (5:2) в 15-м туре УПЛ, а также рассказал о своей травме и своем голе.

- Александр, с победой. Какие впечатления оставил этот результативный матч, который ты досрочно завершил?

- Спасибо за поздравления. Краткие впечатления, вроде бы и победили, но так как счет развивался - было 3:2 и мы в большинстве играли где-то с 30-й минуты, поэтому при счете 3:1 должны были более спокойнее играть. Но хорошо, что все так закончилось - мы забили два гола и удалось закрыть игру. Относительно замены в перерыве, то да, получил не то что сильно болезненную травму, но немного меня подкосили. После этого я уже не мог ни нормально бегать, ни рывок делать, поэтому лучше пусть кто-то свежий выйдет, чем я буду действовать только на 50 процентов. И вы видите, что Володя Танчик вышел на замену, отдал результативную передачу и забил гол, поэтому он молодец. Поздравляю его и всю команду с победой.

- Вспомним твой гол. Вбрасывание с аута вы отрабатываете, или это была импровизация?

- Нет, такую комбинацию не отрабатываем. Хорошо, что Вовчик Адамюк увидел, что я остался в штрафной почти один, точнее один в один, и была хорошая возможность развернуться и пробить. Хорошо, что все так получилось и удалось забить гол.

- Главный тренер команды высказал на пресс-конференции опасения относительно твоей травмы. Как сам чувствуешь, что там может быть?

- Она выглядит не совсем приятно, но я думаю, что все будет хорошо. Впереди есть четыре-пять дней до следующего матча против "Ворсклы" и буду делать все возможное, и плюс у нас хорошие врачи, которые также сделают все возможное для моего скорейшего возвращения.

- Перед паузой в чемпионате команда набрала хороший ход, сейчас снова выиграли. Можно говорить, что сохранили этот победный настрой?

- Дай Бог. Вы видите, что сегодня что-то удавалось. Обычно у нас немножко лучше получалось и контроль мяча в предыдущих матчах был лучше, но сегодня и "Черноморец" где-то высоко прессинговал, много владел мячом, но потом помогло удаление и хорошо, что мы продолжаем наше победное шествие, - сказал Филиппов.