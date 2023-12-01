Ориховский: Если бы из Динамо было конкретное предложение, то можно было бы подумать

Полузащитник "Колоса" Павел Ориховский рассказал, о том, почему в ковалевской команде играют много бывших игроков "Динамо".

— "Колос" имеет большое количество креативных атакующих игроков в своем составе, однако не демонстрирует результативной игры. С чем вы это связываете?

— У нас хорошая атака. Просто где-то не реализовываем наши моменты, где-то соперник может играть в неудобный для нас футбол, где-то принимаем неправильные решения. Это совокупность факторов. Мы видим это, и хотим улучшить. Будут сборы, где стоит уделить внимание данному компоненту игры.

— В вашей команде играет много бывших футболистов "Динамо", которое сегодня страдает от кадрового дефицита на некоторых позициях. Как считаете, не рано ли киевляне попрощались с тем же Никитой Бурдой?

— Я всегда считал и продолжаю считать Никиту очень сильным защитником. Да, его мучили постоянные травмы в последние годы. Однако он обладает многими качествами. Он хорошо читает игру, начинает атаки, имеет хорошее первое касание и пас, умело действует в воздухе и защите. Могу долго перечислять. Мне непонятно, почему его не оставили в "Динамо". Возможно, были какие-то подводные камни, возможно, недоразумения с тренерским штабом.

— Сегодняшнему "Динамо" Бурда был бы полезен?

— Конечно. Он бы помог команде. Бурда — защитник высокого уровня.

— Осенью "Динамо" покинул многолетний капитан и лидер команды Сергей Сидорчук, который, как и вы, является центральным полузащитником. Возможно, и вы задумывались о теоретическом возвращении к бело-синим?

— У меня действующий контракт с "Колосом". Здесь у меня хорошие отношения со всем коллективом, тренерским штабом и руководством. Меня все устраивает, я счастлив.

Если бы из "Динамо" было конкретное предложение, то можно было бы подумать. А так его нет, поэтому нет и о чем говорить.