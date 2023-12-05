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Форвард Руха: Ничья с Зарей – нормальный результат
Команды голов не забивали
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился мыслями после ничьей с "Зарей" (0:0) в матче 16-го тура УПЛ.
"Руху" нужно увереннее действовать в завершающей стадии атак. У нас было достаточно моментов, чтобы победить, но не удалось их реализовать. В конце игры могли еще и пропустить, но команду выручил Ледвий.
Тренерский штаб просил, чтобы команда надежно сыграла в защите, чтобы не допустить ошибок и не дарить соперникам моменты. Одним из факторов такой установки было тяжелое поле. В первом тайме я имел несколько возможностей, когда выходил на ударную позицию: в первый раз удар заблокировали защитники, а во втором эпизоде не удалось попасть по мячу.
Конечно, нам хотелось победить и получить три очка. Однако ничья при такой игре - нормальный результат. Сейчас все эти эмоции нужно направить на следующий матч с "Ворсклой" и попробовать победить в Полтаве, чтобы идти на перерыв с хорошим настроением", - сказал Карабин.
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