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Новичок УПЛ сделал предложение по трансферу легионера Динамо Тбилиси

Премьер-лига

Сам игрок взял время на размышление

Новичок УПЛ сделал предложение по трансферу легионера Динамо Тбилиси

Фото: kazfootball.kz

Новина українською

Черкасский ЛНЗ находится ближе всего к трансферу гвинейского форварда "Динамо" Тбилиси Усмана Камара.

Об этом утверждает Эндрю Тодос. Согласно данным журналиста, черкасчане уже сделали предложение грузинам по футболисту в размере чуть более 150 тысяч долларов. Эта сумма, кажется, устраивает "Динамо" Тбилиси.

Но сам игрок взял паузу на размышление, ведь нет большого желания ехать в Украину по причинам безопасности.

Ранее сообщалось, что Усманом также интересуются "Кривбасс" и "Карпаты".

Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро. Его контракт с грузинским клубом рассчитан до конца 2024 года. Гвинеец – номинальный вингер, но в "Динамо" его часто используют его именно на острие.

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Динамо (Тбилиси) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Zorya Londonsk
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