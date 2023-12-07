Новичок УПЛ сделал предложение по трансферу легионера Динамо Тбилиси

Черкасский ЛНЗ находится ближе всего к трансферу гвинейского форварда "Динамо" Тбилиси Усмана Камара.

Об этом утверждает Эндрю Тодос. Согласно данным журналиста, черкасчане уже сделали предложение грузинам по футболисту в размере чуть более 150 тысяч долларов. Эта сумма, кажется, устраивает "Динамо" Тбилиси.

Но сам игрок взял паузу на размышление, ведь нет большого желания ехать в Украину по причинам безопасности.

Ранее сообщалось, что Усманом также интересуются "Кривбасс" и "Карпаты".

Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро. Его контракт с грузинским клубом рассчитан до конца 2024 года. Гвинеец – номинальный вингер, но в "Динамо" его часто используют его именно на острие.