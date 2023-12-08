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Динамо оштрафовали на 5 тысяч гривен за поступок Шовковского после матча с Кривбассом

Премьер-лига
Обновлено

Наставник киевлян не пришел на послематчевое флеш-интервью

Динамо оштрафовали на 5 тысяч гривен за поступок Шовковского после матча с Кривбассом

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Стала известна сумма штрафа за неприход исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" Александра Шовковского на послематчевое флеш-интервью после гостевой игры 14-го тура УПЛ против "Кривбасса" (2:0).

По информации "Динамо Киев от Шурика", киевский клуб заплатит КДК УАФ денежный взнос в размере 5 тысяч гривен.

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Отмечается, что киевляне не планируют подавать апелляцию на этот вердикт КДК УАФ.

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Александр Шовковский Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) КДК УАФ
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Источник:
Динамо Киев от Шурика
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Бapceлиниyс
08.12.2023 в 14:42
Шовковский на на фото: "Пять тысяч гривень? Ой, да я вас умоляю."
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Комментарии 2
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Бapceлиниyс
08.12.2023 в 14:42
Шовковский на на фото: "Пять тысяч гривень? Ой, да я вас умоляю."
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0
0
romajan (Київ)
08.12.2023 в 14:29
Солідна сума. Можна весь сезон не виходити
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