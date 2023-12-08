Динамо оштрафовали на 5 тысяч гривен за поступок Шовковского после матча с Кривбассом

Стала известна сумма штрафа за неприход исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" Александра Шовковского на послематчевое флеш-интервью после гостевой игры 14-го тура УПЛ против "Кривбасса" (2:0).

По информации "Динамо Киев от Шурика", киевский клуб заплатит КДК УАФ денежный взнос в размере 5 тысяч гривен.

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Отмечается, что киевляне не планируют подавать апелляцию на этот вердикт КДК УАФ.