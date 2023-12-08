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Шапаренко и Караваев провели свои 100-е матчи за Динамо в УПЛ
Юбилейным стал матч с Металлистом 1925
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перенесенный поединок 3-го тура УПЛ, в котором
Полузащитники Николай Шапаренко и Александр Караваев провели 100-е матчи в составе "Динамо" в чемпионате Украины. Таким образом, количество игроков "Динамо", сыгравших не менее 100 игр за команду в УПЛ увеличилось до 41 футболиста.
Шапаренко перешел в "Динамо" в июне 2015 года. За первую команду дебютировал 18 ноября 2017 в матче против крапивнической "Звезды". Всего в 100 матчах Шапаренко забил 14 мячей. Также отметим, что в этом сезоне Николай провел Караваев выступает за бело-синих с июня 2019 года. За киевлян дебютировал 28 июля 2019 в матче Суперкубка Украины. В нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах чемпионата Украины и отличился двумя забитыми мячами. Всего Александр в 100 матчах забил 4 мяча.
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