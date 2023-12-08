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Шапаренко и Караваев провели свои 100-е матчи за Динамо в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Юбилейным стал матч с Металлистом 1925

Шапаренко и Караваев провели свои 100-е матчи за Динамо в УПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Перенесенный поединок 3-го тура УПЛ, в котором "Динамо" обыграло "Металлист 1925" (4:2), стал юбилейным для двух игроков киевской команды.

Полузащитники Николай Шапаренко и Александр Караваев провели 100-е матчи в составе "Динамо" в чемпионате Украины. Таким образом, количество игроков "Динамо", сыгравших не менее 100 игр за команду в УПЛ увеличилось до 41 футболиста.

Шапаренко перешел в "Динамо" в июне 2015 года. За первую команду дебютировал 18 ноября 2017 в матче против крапивнической "Звезды". Всего в 100 матчах Шапаренко забил 14 мячей. Также отметим, что в этом сезоне Николай провел Караваев выступает за бело-синих с июня 2019 года. За киевлян дебютировал 28 июля 2019 в матче Суперкубка Украины. В нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах чемпионата Украины и отличился двумя забитыми мячами. Всего Александр в 100 матчах забил 4 мяча.

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Александр Караваев Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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