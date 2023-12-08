Шапаренко и Караваев провели свои 100-е матчи за Динамо в УПЛ

Перенесенный поединок 3-го тура УПЛ, в котором "Динамо" обыграло "Металлист 1925" (4:2) , стал юбилейным для двух игроков киевской команды.

Полузащитники Николай Шапаренко и Александр Караваев провели 100-е матчи в составе "Динамо" в чемпионате Украины. Таким образом, количество игроков "Динамо", сыгравших не менее 100 игр за команду в УПЛ увеличилось до 41 футболиста.

Шапаренко перешел в "Динамо" в июне 2015 года. За первую команду дебютировал 18 ноября 2017 в матче против крапивнической "Звезды". Всего в 100 матчах Шапаренко забил 14 мячей. Также отметим, что в этом сезоне Николай провел Караваев выступает за бело-синих с июня 2019 года. За киевлян дебютировал 28 июля 2019 в матче Суперкубка Украины. В нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах чемпионата Украины и отличился двумя забитыми мячами. Всего Александр в 100 матчах забил 4 мяча.