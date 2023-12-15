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Динамо объявило претендентов на звание лучшего игрока декабря
На награду претендуют пять игроков
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" запустило голосование за лучшего игрока команды по итогам декабря.
В этом месяце "бело-синие" провели два поединка: победа над "Металлистом 1925" (4:2) и над "Оболонью" (2:0).
В список номинантов попали пять футболистов: Назар Волошин, Бенито, Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Николай Шапаренко.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале киевлян в Telegram.
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