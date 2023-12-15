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Динамо объявило претендентов на звание лучшего игрока декабря

Премьер-лига

На награду претендуют пять игроков

Динамо объявило претендентов на звание лучшего игрока декабря

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Динамо" запустило голосование за лучшего игрока команды по итогам декабря.

В этом месяце "бело-синие" провели два поединка: победа над "Металлистом 1925" (4:2) и над "Оболонью" (2:0).

В список номинантов попали пять футболистов: Назар Волошин, Бенито, Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Николай Шапаренко.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале киевлян в Telegram.

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Виталий Буяльский Динамо (Киев) Николай Шапаренко Бенито Назар Волошин Владислав Ванат
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Источник:
Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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