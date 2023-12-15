Динамо объявило претендентов на звание лучшего игрока декабря

"Динамо" запустило голосование за лучшего игрока команды по итогам декабря.

В этом месяце "бело-синие" провели два поединка: победа над "Металлистом 1925" (4:2) и над "Оболонью" (2:0).

В список номинантов попали пять футболистов: Назар Волошин, Бенито, Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Николай Шапаренко.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале киевлян в Telegram.