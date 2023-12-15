Леоненко: Суркис говорил, что больше "динамовских сердец" не будет, но, видимо, снова пошутил

Экс-игрок " Динамо " Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, высказался о назначении Александра Шовковского главным тренером киевской команды.

"Верю ли я, что Шовковский поднимет "Динамо"? Мне вообще непонятно поведение Игоря Михайловича Суркиса. Он говорил, что больше "динамовских сердец" не будет, но, видимо, снова пошутил.

Я не против, что Шовковский возглавил "Динамо", но о нем еще рано говорить. Во-первых, мало матчей сыграно, а во-вторых, весной его могут снять, если "Динамо" вдруг случайно проиграет "Минаю".