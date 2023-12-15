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Леоненко: Суркис говорил, что больше "динамовских сердец" не будет, но, видимо, снова пошутил

Премьер-лига
Обновлено

Эксперт высказался о назначении новым главным тренером Динамо Александра Шовковского

Леоненко: Суркис говорил, что больше "динамовских сердец" не будет, но, видимо, снова пошутил

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, высказался о назначении Александра Шовковского главным тренером киевской команды.

"Верю ли я, что Шовковский поднимет "Динамо"? Мне вообще непонятно поведение Игоря Михайловича Суркиса. Он говорил, что больше "динамовских сердец" не будет, но, видимо, снова пошутил.

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Я не против, что Шовковский возглавил "Динамо", но о нем еще рано говорить. Во-первых, мало матчей сыграно, а во-вторых, весной его могут снять, если "Динамо" вдруг случайно проиграет "Минаю".

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У меня вопрос к Игорю Михайловичу: почему не взять Максимова? У нас президенты любят почудить, но они платят свои деньги, поэтому заслуживают иметь результат", - сказал Леоненко.

Напомним, что Шовковский с приставкой и.о. принял "Динамо" после отставки Луческу, однако по окончании осенней части сезона получил полноценную должность главного тренера.

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Александр Шовковский Игорь Суркис Виктор Леоненко Динамо (Киев)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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qwerty33 (Kyiv)
15.12.2023 в 20:02
Максимова
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Комментарии 4
qwerty33 (Kyiv)
15.12.2023 в 20:02
Максимова
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pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
15.12.2023 в 19:43
Леон. ты никогда не был ДИНАМОВЦЕМ! ЧМО есть ЧМО! САШО и ежи с ними слава богу не вашей плеяды,ЛУЖНЫХ, Демьянов, Протасюков, Лесиков, Блохеров, и т.д. Ушло все ! Не мешайте новому поколению, САШО. КАЛИТКЕ, МАКСИМОВУ ит.д. Вон все в кротовню!!!
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0
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
15.12.2023 в 19:19
Враг Украины суркис и не такое может ляпнуть. Пора уже это тебе запомнить изили трикт, гэлэбл Витя!
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Некр!т (Дзвонимісто)
15.12.2023 в 19:01
пивник незабаром лусне від заздрощів
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