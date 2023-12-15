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Леоненко: Суркис говорил, что больше "динамовских сердец" не будет, но, видимо, снова пошутил
Эксперт высказался о назначении новым главным тренером Динамо Александра Шовковского
Экс-игрок "
"Верю ли я, что Шовковский поднимет "Динамо"? Мне вообще непонятно поведение Игоря Михайловича Суркиса. Он говорил, что больше "динамовских сердец" не будет, но, видимо, снова пошутил.Читайте такжеЛеоненко: Чтобы говорить о Судакове в Ювентусе, нужно чтобы он издевался над соперниками в УПЛ
Я не против, что Шовковский возглавил "Динамо", но о нем еще рано говорить. Во-первых, мало матчей сыграно, а во-вторых, весной его могут снять, если "Динамо" вдруг случайно проиграет "Минаю".
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У меня вопрос к Игорю Михайловичу: почему не взять Максимова? У нас президенты любят почудить, но они платят свои деньги, поэтому заслуживают иметь результат", - сказал Леоненко.
Напомним, что Шовковский с приставкой и.о. принял "Динамо" после отставки Луческу, однако по окончании осенней части сезона получил полноценную должность главного тренера.
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