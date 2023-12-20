Акценты.  УПЛ: восьмерка лучших - итоги и прогнозы

О нижней восьмерке речь шла в прошлый раз. Как говорил Карлссон, который живет на крыше, продолжаем разговор.

"Черноморец". В этом месте я всегда плачу. Убежден, не будь войны, команда Григорчука по итогам этого сезона играла бы в Европе. Должный потенциал просматривался сразу после его прихода, но тот состав практически разбежался, а нынешний выше головы, к сожалению, не прыгнет.

Да, это правда: одесситам изрядно досталось от судей. Систематические результативные ошибки прослеживаются, даже если соглашаться не со всеми претензиями клуба к арбитражу его матчей. Второй сезон подряд, к слову, и это совпадение симптоматично. "Раздался выстрел, и пуля просвистела у виска. Штирлиц насторожился".

Но правда и то, что коучу "моряков" почти некого выпускать на замену. И условная дюжина его подопечных, смело воплощающая в жизнь тренерский замысел, то и дело оставаясь на поле в меньшинстве, банально себя исчерпала. Не сегодня так завтра, не мытьем так катаньем, а доказать требовалось, увы, именно это.

Потому удел Одессы – середина таблицы, как и "Ворсклы" Скрипника. Их судьбы и проблемы нынче во многом схожи. Разве что у полтавчан более устоявшийся и, следовательно, сыгранный костяк команды.

Обе команды демонстрируют привлекательную игру. В обоих клубах надежды связываются с Кубком. Но обоих и там вряд ли ждут с цветами… Если же дела у хозяев пойдут еще хуже, а незаурядные наставники команд их покинут – пиши пропало. И тогда как знать, не пополнят ли они ряды борцов за выживание.

Чего никак не скажешь о "Рухе". Команда Пономарева однозначно "наиграла" на свое место в первой шестерке. По-хорошему, на нем бы должна и финишировать. Должный запас прочности у нее есть.

Чему многие могут позавидовать – базируется она на своих воспитанниках, которые растут как на дрожжах. В хорошем смысле доморощенный тренер смело делает на них ставку, при этом играя в зрелищный футбол.

Лично для меня главным открытием сезона стали именно львовяне, от которых такой прыти ожидал меньше всего. При условии кадровой стабильности, по итогам следующего сезона вижу их в Европе. А пока и шестое место – колоссальный прогресс.

"Динамо" возвращается домой. С назначением Шовковского команда обрела, наконец, почву под ногами. Помню, как он, завершив карьеру, поначалу не выказывал желания работать тренером. Сегодня же, полное ощущение, что в Киеве таки-нашли ту живительную кассету – с теми самыми конспектами.

Перехваливать, конечно же, не стоит, но в мутной воде нынешней УПЛ киевлянам вполне под силу навязать борьбу за чемпионство.

Кому? Естественно, "Шахтеру", который синхронно с извечным конкурентом гордо выпрямляет осанку. Есть такая нехитрая чуйка, что первое место разыграют отнюдь не "новые дворяне", а очень даже старые, до боли и оскомины знакомые нам лица. И главным претендентом остается все тот же действующий чемпион.

Его состав более квалифицирован и более сбалансирован. Его кадровая политика по-прежнему более разумна, логична и системна. Таких персонажей, как, к примеру, Дьячук, в составе не может быть уже по определению.

И, по большому счету, главной проблемой "Шахтера" и главным шансом для "Динамо" вполне может стать успешное участие команды Пушича в Лиге Европы и Кубке. Хотя, при современном развитии календарного дела в УПЛ…

Третье место "Полесья" нисколько не удивляет, а вполне соответствует и амбициям клуба, и его возможностям, и подходу к делу, и вынужденному недобору очков фаворитами. На фоне теперешней "вышки" команда Калитвинцева выглядит солидно. И все же пределом ее возможностей в первом сезоне назову зону Лиги конференций.

Я бы сказал, что она все еще в процессе формирования. Продукт не готов к употреблению знающими толк в еде гурманами. И может быть подан к столу лишь благодаря возникшему дефициту на деликатесы.

За неимением лучшего в Европу отправится Житомир. А он, на мой вкус, пока излишне академичен, что ли. Есть старание, умение, организация, даже характер – не хватает игровой страсти. Того, что заставляет за тебя болеть. Не в отдельной игре, а постоянно.

Опять же, исключительно на мой взгляд, это более выражено просматривается в команде Максимова. "Днепр-1", как по мне, самый симпатичный из претендентов второй волны. Впечатляет и то, как быстро и уверенно поднял его из грязи в князи новый коуч. Но при этом неприятно удивило высказывание президента клуба о "харьковских аферистах".

Ведь именно они сумели в считанные месяцы, в условиях начала войны, создать коллектив, который с ходу проявил себя и, даже сбавив обороты весной, стал самой зрелищной командой сезона. Не говоря уже о вице-чемпионстве. Да, важнейшую роль в той команде играл Довбик, и лишившись его, она "сдулась". И тем не менее.

И да, любопытно будет посмотреть, как Максимов справится, если уйдет Пихаленок, пусть и не кажущийся сейчас незаменимым. И хорошо если он один. Вообще "Днепр-1" выглядит более уязвимым, в сравнении с конкурентами. Менее благополучным, что ли. И именно это не позволяет мне расположить его в итоговой таблице выше той же зоны ЛК.

Остается нынешний лидер. Купающийся в спонсорах, которых нам неустанно и подробно перечисляют чуть ли не каждые пять минут в домашних трансляциях. Детище Вернидуба, который в очередной раз подтвердил свою способность сколачивать добротные команды в короткий срок. Между прочим, из людей, которые сами по себе звезд с неба не хватали. Это роднит его, прежде всего, с Григорчуком.

"Кривбасс" на ходу. Он намерен сохранить свой состав и твердо бороться за чемпионство. Вот ему-то как раз этой самой футбольной страсти не занимать. При этом никто тут кружев не плетет, формула проста: борись – беги – простреливай – и бей. Такой себе типичный рабочий украинский футбол. Дающий результат в УПЛ, особенно сегодня.

И все же рискну предположить, что выше третьего места он не финиширует. Не хватит класса. А квалифайн Лиги Европы для Кривого Рога – самое то и шикарный прорыв, которого он заслуживает.

В заключение хотелось бы напомнить, что прогнозом, несмотря на греческий перевод этого слова, в современной жизни называется отнюдь не предсказание. Как пишет Википедия, это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования. Посему автор, разумеется, не претендует на роль Нострадамуса украинского футбола.

Впереди два месяца томительного ожидания. За это время измениться может очень многое. И лишь затем – футбольная весна. Доживем – увидим. Стандартная авторская присказка, которой гораздо больше, чем два года.

Фото: Олександр Приходько, Анатолій Спиця, Михайло Лозовий, Аліна Єрофеєва / UA-Футбол