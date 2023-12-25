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Динамо ищет левоного центрбека. В услугах Качарабы и Салюка киевляне не заинтересованы
Центр обороны - самая проблемная позиция в Динамо
fcdynamo.com
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что в зимнее трансферное окно "
"Динамо ищет центрального защитника. Причем, поиск идет как в Украине, так и за ее пределами.
Называлась фамилия Качарабы, но, насколько я понимаю, "Динамо" не заинтересовано в услугах этого футболиста.
Также речь идет о некоторых игроках украинского чемпионата, но они достаточно дорогие.
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Ситуация с зарубежными футболистами. Был вариант с центральным защитником из Польши. Но в последний момент из-за ситуации в Украине переговоры были свернуты. Из-за войны в Украине семья на него очень давила и футболист в последний момент отказался.
В общем, те, кто готов ехать в Украину в военное время, не соответствуют уровню "Динамо". Те, кого бы хотели пригласить киевляне, есть сложность из-за войны. Однако поиск центрального защитника в "Динамо" продолжается и желательно, чтобы этот футболист был левоногим.
Салюком из "Черноморца" сейчас не интересуется "Динамо". Киевляне рассматривали этот вариант, но затем отказались из-за молодости и нестабильности игрока", - сказал Цыганык.
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