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Динамо ищет левоного центрбека. В услугах Качарабы и Салюка киевляне не заинтересованы

Премьер-лига
Обновлено

Центр обороны - самая проблемная позиция в Динамо

Динамо ищет левоного центрбека. В услугах Качарабы и Салюка киевляне не заинтересованы

fcdynamo.com

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что в зимнее трансферное окно "Динамо" сосредоточится на поиске центрального защитника.

"Динамо ищет центрального защитника. Причем, поиск идет как в Украине, так и за ее пределами.

Называлась фамилия Качарабы, но, насколько я понимаю, "Динамо" не заинтересовано в услугах этого футболиста.

Также речь идет о некоторых игроках украинского чемпионата, но они достаточно дорогие.

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Ситуация с зарубежными футболистами. Был вариант с центральным защитником из Польши. Но в последний момент из-за ситуации в Украине переговоры были свернуты. Из-за войны в Украине семья на него очень давила и футболист в последний момент отказался.

В общем, те, кто готов ехать в Украину в военное время, не соответствуют уровню "Динамо". Те, кого бы хотели пригласить киевляне, есть сложность из-за войны. Однако поиск центрального защитника в "Динамо" продолжается и желательно, чтобы этот футболист был левоногим.

Салюком из "Черноморца" сейчас не интересуется "Динамо". Киевляне рассматривали этот вариант, но затем отказались из-за молодости и нестабильности игрока", - сказал Цыганык.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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