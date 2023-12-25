Динамо ищет левоного центрбека. В услугах Качарабы и Салюка киевляне не заинтересованы

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что в зимнее трансферное окно " Динамо " сосредоточится на поиске центрального защитника.

"Динамо ищет центрального защитника. Причем, поиск идет как в Украине, так и за ее пределами.

Называлась фамилия Качарабы, но, насколько я понимаю, "Динамо" не заинтересовано в услугах этого футболиста.

Также речь идет о некоторых игроках украинского чемпионата, но они достаточно дорогие.