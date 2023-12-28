В Черноморце прокомментировали слухи о трансфере Брагару в Динамо

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра прокомментировал слухи вокруг возможного ухода одного из лидеров одесской команды Максима Брагару.

Ранее была информация, что "Динамо" и "Полесье" заинтересованы в подписании полузащитника.

"Я пока никаких документов не подписывал. Максим отдыхает и готовится к сборам", - приводит слова функционера Український футбол.

21-летний Брагару провел 19 матчей за "Черноморец" во всех турнирах этого сезона, в которых отдал 3 ассиста.

Контракт игрока с одесским клубом заканчивается летом 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.