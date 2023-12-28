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В Черноморце прокомментировали слухи о трансфере Брагару в Динамо
Ответ был предельно краток
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра прокомментировал слухи вокруг возможного ухода одного из лидеров одесской команды Максима Брагару.
Ранее была информация, что "Динамо" и "Полесье" заинтересованы в подписании полузащитника.
"Я пока никаких документов не подписывал. Максим отдыхает и готовится к сборам", - приводит слова функционера Український футбол.
21-летний Брагару провел 19 матчей за "Черноморец" во всех турнирах этого сезона, в которых отдал 3 ассиста.
Контракт игрока с одесским клубом заканчивается летом 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.
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