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В Черноморце прокомментировали слухи о трансфере Брагару в Динамо

Премьер-лига

Ответ был предельно краток

В Черноморце прокомментировали слухи о трансфере Брагару в Динамо

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра прокомментировал слухи вокруг возможного ухода одного из лидеров одесской команды Максима Брагару.

Ранее была информация, что "Динамо" и "Полесье" заинтересованы в подписании полузащитника.

"Я пока никаких документов не подписывал. Максим отдыхает и готовится к сборам", - приводит слова функционера Український футбол.

21-летний Брагару провел 19 матчей за "Черноморец" во всех турнирах этого сезона, в которых отдал 3 ассиста.

Контракт игрока с одесским клубом заканчивается летом 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир) Анатолий Мисюра Максим Брагару
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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