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Официально. Езерский покинул Александрию

Премьер-лига
Обновлено

Специалиста ждут в "Карпатах"

Официально. Езерский покинул Александрию

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" объявила о завершении сотрудничества с тренером Владимиром Езерским.

47-летний специалист присоединился к тренерскому штабу Руслана Ротаня в январе 2023 года и отвечал в команде за подготовку защитников. Дебютировал на посту "горожан" 27 февраля 2023 года в домашнем матче с "Металлистом 1925" (3:3).

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Он также является тренером сборной Украины U-17.

Ранее сообщалось, что Владимир Езерский подписал контракт со львовскими "Карпатами".

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Владимир Езерский ФК Александрия
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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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