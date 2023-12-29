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Официально. Езерский покинул Александрию
Специалиста ждут в "Карпатах"
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" объявила о завершении сотрудничества с тренером Владимиром Езерским.
47-летний специалист присоединился к тренерскому штабу Руслана Ротаня в январе 2023 года и отвечал в команде за подготовку защитников. Дебютировал на посту "горожан" 27 февраля 2023 года в домашнем матче с "Металлистом 1925" (3:3).
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Он также является тренером сборной Украины U-17.
Ранее сообщалось, что Владимир Езерский подписал контракт со львовскими "Карпатами".
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