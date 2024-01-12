Волошин: Хотим показать достойный результат во второй половине сезона

Полузащитник "Динамо" Назар Волошин рассказал об индивидуальной работе во время отпуска и планах на подготовительный этап.

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- Назар, как для тебя прошел отпуск, как провел новогодние праздники?

- Я был все время в Киеве с девушкой и собакой. Гуляли по городу, смотрели фильмы дома.

- Тренерский штаб подготовил план индивидуальной работы?

- Да, я его, конечно, выполнял. Кроме того, работал в зале с тренером по индивидуальной программе.

- Какие ожидания от зимнего подготовительного периода?

- Хотим подойти к официальным матчам максимально готовыми, в своих лучших кондициях, чтобы показать достойный результат во второй половине сезона.

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- Уже известны 8 соперников "Динамо" на сборах. С кем больше всего хочется встретиться?

- Пожалуй, с польской "Легией".

- Над чем ты больше всего работал во время индивидуальной подготовки, что больше всего прокачивал?

- Больше всего прокачивал ноги, в частности стартовую скорость. Начал работать перед Новым годом, 28 числа, - сказал Волошин.