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"Он заслужил это". Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару

Премьер-лига

Однако пока неизвестно, когда он перейдет

"Он заслужил это". Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал трансферные слухи касательно перехода хавбека "Черноморца" Максима Брагару в киевский клуб.

- Активно обсуждают сейчас трансфер Брагару в "Динамо". Что можете сказать по этому поводу?

- Да, мы хорошо знакомы с ним, я ему сразу написал, поздравил его. Я честно за него очень рад, ведь он это заслужил. Видел, как хорошо он играет. Не знаю, когда он перейдет - зимой или летом.

Для меня такая конкуренция - не первая. Кто будет сильнее, тот и будет играть. Максим - хороший футболист, с хорошими качествами. Тренер будет решать, кто будет играть", - сказал Кабаев.

Пока официально о трансфере Брагару ни один из клубов не объявил. Кроме того, решается когда именно состоится переход - зимой или летом.

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Источник:
Динамо Киев от Шурика
Опубликовал: Алина Ерофеева
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