Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ отменил спарринг
Матча со "Звездой" не будет
Фото: ЛНЗ
Контрольный матч между ЛНЗ и "Звездой" не состоится. Об этом сообщает Telegram-канал черкасского клуба.
О причинах отмены поединка пока ничего неизвестно.
Напомним, игра должна была состояться сегодня, 16 января на стадионе "Заря" в селе Белозерье. Старт поединка был запланирован на 13:00.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Металлист 1925 провел первую тренировку под руководством Скрипника. ФОТО
- Полесье в шаге от подписания 21-летнего хавбека Сан-Паулу
- Пушич - о голе Ракицкого копчиком: Я спрашивал себя - как можно таким образом забить гол
- Два игрока Динамо U-19 поедут на сборы с первой командой
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн