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ЛНЗ отменил спарринг

Премьер-лига

Матча со "Звездой" не будет

ЛНЗ отменил спарринг

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Контрольный матч между ЛНЗ и "Звездой" не состоится. Об этом сообщает Telegram-канал черкасского клуба.

О причинах отмены поединка пока ничего неизвестно.

Напомним, игра должна была состояться сегодня, 16 января на стадионе "Заря" в селе Белозерье. Старт поединка был запланирован на 13:00.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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