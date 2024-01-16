ЛНЗ отменил спарринг

Контрольный матч между ЛНЗ и "Звездой" не состоится. Об этом сообщает Telegram-канал черкасского клуба.

О причинах отмены поединка пока ничего неизвестно.

Напомним, игра должна была состояться сегодня, 16 января на стадионе "Заря" в селе Белозерье. Старт поединка был запланирован на 13:00.