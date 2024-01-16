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Опытный защитник официально вернулся в Минай
Новый-старый клуб для Немчанинова
Фото: ФК Минай
Центральный защитник Дмитрий Немчанинов подписал новый контракт с "Минаем", сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение действует до июня 2025 года.
Немчанинов выступал за "Минай" с лета 2022 по зиму 2023-го. За это время он провел 43 матча за минайцев и является лидером по этому показателю среди действующих игроков закарпатской команды. Также на счету 33-летнего Дмитрия наибольшее количество матчей в УПЛ - 154.
Напомним, в декабре Немчанинов покинул "Минай", так как не принял условия руководство клуба по сокращению зарплаты. Однако новый клуб он так и не нашел и решил вернуться в команду из Закарпатья.
Ранее мы писали, что главный тренер команды Желько Любенович не против возвращения опытного защитника, но в том же время сейчас не рассматривает его безоговорочного игрока основы.
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