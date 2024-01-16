Опытный защитник официально вернулся в Минай

Центральный защитник Дмитрий Немчанинов подписал новый контракт с "Минаем", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение действует до июня 2025 года.

Немчанинов выступал за "Минай" с лета 2022 по зиму 2023-го. За это время он провел 43 матча за минайцев и является лидером по этому показателю среди действующих игроков закарпатской команды. Также на счету 33-летнего Дмитрия наибольшее количество матчей в УПЛ - 154.

Напомним, в декабре Немчанинов покинул "Минай", так как не принял условия руководство клуба по сокращению зарплаты. Однако новый клуб он так и не нашел и решил вернуться в команду из Закарпатья.

Ранее мы писали, что главный тренер команды Желько Любенович не против возвращения опытного защитника, но в том же время сейчас не рассматривает его безоговорочного игрока основы.