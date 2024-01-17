В Полесье назвали лучшего футболиста 2023 года

"Полесье" обнародовало результаты голосования болельщиков за лучшего игрока по итогам 2023 года.

Победу одержал 35-летний голкипер Денис Бойко. За его кандидатуру проголосовало 42% респондентов. Второе место занял Бени Макуана, который набрал 36% голосов. Третья строчка досталась Артему Козаку. Его поддержали 11% болельщиков.

Напомним, летом 2023 года Бойко покинул "Динамо" по истечении срока контракта и на правах свободного агента перешел в "Полесье". В текущем сезоне Денис сыграл 18 матчей за "волков" и пропустил 11 мячей. Еще 8 раз он отстоял на "ноль".