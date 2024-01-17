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В Полесье назвали лучшего футболиста 2023 года
Болельщики отметили игру голкипера
Фото: ФК Полісся
"Полесье" обнародовало результаты голосования болельщиков за лучшего игрока по итогам 2023 года.
Победу одержал 35-летний голкипер Денис Бойко. За его кандидатуру проголосовало 42% респондентов. Второе место занял Бени Макуана, который набрал 36% голосов. Третья строчка досталась Артему Козаку. Его поддержали 11% болельщиков.
Напомним, летом 2023 года Бойко покинул "Динамо" по истечении срока контракта и на правах свободного агента перешел в "Полесье". В текущем сезоне Денис сыграл 18 матчей за "волков" и пропустил 11 мячей. Еще 8 раз он отстоял на "ноль".
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