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В Полесье назвали лучшего футболиста 2023 года

Премьер-лига

Болельщики отметили игру голкипера

В Полесье назвали лучшего футболиста 2023 года

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" обнародовало результаты голосования болельщиков за лучшего игрока по итогам 2023 года.

Победу одержал 35-летний голкипер Денис Бойко. За его кандидатуру проголосовало 42% респондентов. Второе место занял Бени Макуана, который набрал 36% голосов. Третья строчка досталась Артему Козаку. Его поддержали 11% болельщиков.

Напомним, летом 2023 года Бойко покинул "Динамо" по истечении срока контракта и на правах свободного агента перешел в "Полесье". В текущем сезоне Денис сыграл 18 матчей за "волков" и пропустил 11 мячей. Еще 8 раз он отстоял на "ноль".

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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