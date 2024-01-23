Шахтер подтвердил проведение спарринга с клубом Экстраклясы

"Шахтер" назвал второго спарринг-партнера на учебно-тренировочном сборе в Турции.

"Горняки" проведут контрольный матч с одним из лидеров чемпионата Польши "Лехом" (Познань). Игра состоится в четверг, 25 января и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, вчера "Шахтер" сыграл товарищеский матч с "Пюником". Дончане одержали победу со счетом 2:0, авторами голов стали Александр Зубков и Виктор Цуканов.

Ранее боснийский "Вележ" Мостар объявил о проведении контрольного матча с "Шахтером".