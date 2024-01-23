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Шахтер подтвердил проведение спарринга с клубом Экстраклясы

Премьер-лига

Дончане сыграют с одним из лидеров польского чемпионата

Шахтер подтвердил проведение спарринга с клубом Экстраклясы

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Шахтер" назвал второго спарринг-партнера на учебно-тренировочном сборе в Турции.

"Горняки" проведут контрольный матч с одним из лидеров чемпионата Польши "Лехом" (Познань). Игра состоится в четверг, 25 января и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, вчера "Шахтер" сыграл товарищеский матч с "Пюником". Дончане одержали победу со счетом 2:0, авторами голов стали Александр Зубков и Виктор Цуканов.

Ранее боснийский "Вележ" Мостар объявил о проведении контрольного матча с "Шахтером".

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Шахтер (Донецк) Лех (Познань)
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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