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Шахтер подтвердил проведение спарринга с клубом Экстраклясы
Дончане сыграют с одним из лидеров польского чемпионата
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" назвал второго спарринг-партнера на учебно-тренировочном сборе в Турции.
"Горняки" проведут контрольный матч с одним из лидеров чемпионата Польши "Лехом" (Познань). Игра состоится в четверг, 25 января и начнется в 17:00 по киевскому времени.
Напомним, вчера "Шахтер" сыграл товарищеский матч с "Пюником". Дончане одержали победу со счетом 2:0, авторами голов стали Александр Зубков и Виктор Цуканов.
Ранее боснийский "Вележ" Мостар объявил о проведении контрольного матча с "Шахтером".
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