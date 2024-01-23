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Пушич: Победа в спарринге дает хороший настрой на межсезонные игры

Премьер-лига

"Шахтер" обыграл "Пюник" в товарищеском матче

Пушич: Победа в спарринге дает хороший настрой на межсезонные игры

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич дал оценку спаррингу его команды с "Пюником" (2:0).

- Как я уже говорил перед началом встречи, есть две важные вещи: во-первых, игровые кондиции - мы хотели видеть много агрессии и движения, во-вторых, нас интересовал стиль игры, с чем футболисты справились достаточно неплохо во многих моментах. Победа в спарринге дает хороший настрой на межсезонные игры, что также важно. Это не всегда о менталитете - речь идет об отношении, а оно было замечательным. Мы очень усердно работали, создали ряд моментов и, я считаю, заслужили эту победу.

- На чем концентрируете внимание игроков во время тренировок и в таких поединках?

- Прежде всего акцент был сделан на том, чтобы достичь уровня, который мы обычно имеем во время матчей, с большим количеством бега. Это касается игровых кондиций. Что касается стиля игры, я увидел много моментов, которые мы отрабатывали. Должен отметить, что в течение первых 10-15 минут мы сделали слишком много неоправданных технических ошибок, но это также является особенностью первой встречи и первых минут на поле после почти двух месяцев без игры. Поэтому в целом я доволен этим товарищеским матчем.

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- Вы дали шанс сыграть всем футболистам. Какой была главная идея спарринга?

- Прежде всего всем игрокам нужны минуты. Мы не можем начать с 90 минут, поэтому всегда стартуем с 45, распределяя время. И я также дал возможность молодым футболистам, чтобы увидеть их в игре: таким как Цуканов и Очеретько, а еще Лука - молодой парень из Грузии, который сейчас находится у нас на просмотре. Я хочу видеть и этих ребят. Они имели достаточно большие нагрузки в течение недели, ведь, если вы помните, перед этим поединком мы провели 10 тренировок, что не так уж и мало. Делаем это, чтобы стать сильнее ментально и физически. В этом заключается цель этой игры. Я доволен тем, как выступили молодые футболисты.

- В первом тайме мы увидели хорошее взаимодействие Кевина и Зубкова. По вашему мнению, удивит ли болельщиков эта пара футболистов в будущих официальных играх?

- Я надеюсь на это. Во время матча сразу было видно, что Кевин - сильный, мощный футболист, хорошо играет один в один, и его действия это показали. Радуюсь, что в том моменте Зубков находился в выгодной позиции. Всегда приятно видеть взаимодействие и стремление забивать. Надеюсь, они забьют еще больше голов в чемпионате.

- Какой "Шахтер" вы строите сейчас?

- На самом деле остается много аспектов, с которыми мы начинали работу в конце первой части сезона, в первые мои месяцы пребывания в клубе, однако мы добавили интенсивности и удерживаем ее на высоком уровне. Также мы стали более непредсказуемыми в последней фазе атаки. И надо совершенствоваться еще, поэтому работаем над этим, - поделился Пушич.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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