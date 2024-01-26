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Гармаш сегодня станет игроком клуба УПЛ - СМИ

Премьер-лига

Экс-динамовец вернется в УПЛ

Гармаш сегодня станет игроком клуба УПЛ - СМИ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" Денис Гармаш сегодня станет игроком "Металлист 1925". Об этом утверждает Telegram-канал ТаТоТаке.

Утром экс-динамовец успешно прошел медосмотр и должен подписать контракт с харьковским клубом. По информации источника, срок соглашение будет рассчитан на 1,5 года.

Предыдущим клубом Гармаша был хорватский "Осиек", за который он выступал с сентября 2023 по январь 2024 года. За это время полузащитник провел всего четыре матча.

До переезда в Хорватию Денис защищал цвета киевского "Динамо". В свое время он также играл в составе "Ризеспора".

Ранее главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник говорил, что хочет видеть в своей команде Гармаша.

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Денис Гармаш Металлист 1925 (Харьков)
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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avatar
Американец 2000
26.01.2024 в 14:33
Если это убожище возьмут в Металлист 1925 - я прокляну этот клуб (((((((((((
sticker
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000
26.01.2024 в 14:33
Если это убожище возьмут в Металлист 1925 - я прокляну этот клуб (((((((((((
sticker
Ответить
0
0

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