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Гармаш сегодня станет игроком клуба УПЛ - СМИ
Экс-динамовец вернется в УПЛ
фото - Олександр Приходько
Бывший полузащитник "Динамо" Денис Гармаш сегодня станет игроком "Металлист 1925". Об этом утверждает Telegram-канал ТаТоТаке.
Утром экс-динамовец успешно прошел медосмотр и должен подписать контракт с харьковским клубом. По информации источника, срок соглашение будет рассчитан на 1,5 года.
Предыдущим клубом Гармаша был хорватский "Осиек", за который он выступал с сентября 2023 по январь 2024 года. За это время полузащитник провел всего четыре матча.
До переезда в Хорватию Денис защищал цвета киевского "Динамо". В свое время он также играл в составе "Ризеспора".
Ранее главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник говорил, что хочет видеть в своей команде Гармаша.
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