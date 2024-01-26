Гармаш сегодня станет игроком клуба УПЛ - СМИ

Бывший полузащитник "Динамо" Денис Гармаш сегодня станет игроком "Металлист 1925". Об этом утверждает Telegram-канал ТаТоТаке.

Утром экс-динамовец успешно прошел медосмотр и должен подписать контракт с харьковским клубом. По информации источника, срок соглашение будет рассчитан на 1,5 года.

Предыдущим клубом Гармаша был хорватский "Осиек", за который он выступал с сентября 2023 по январь 2024 года. За это время полузащитник провел всего четыре матча.

До переезда в Хорватию Денис защищал цвета киевского "Динамо". В свое время он также играл в составе "Ризеспора".

Ранее главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник говорил, что хочет видеть в своей команде Гармаша.