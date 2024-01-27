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Бандура: Решил, что при нынешних обстоятельствах Минай – самый выгодный вариант

Премьер-лига

Голкипер вернулся в Минай

Бандура: Решил, что при нынешних обстоятельствах Минай – самый выгодный вариант

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Голкипер Александр Бандура, который покинул "Минай", а затем вернулся в закарпатский клуб, рассказал о совем решении.

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"Каких-то интересных предложений от других клубов во время отпуска я не дождался. Если откровенно, это меня изрядно удивило, все же, могу похвастаться большим опытом выступлений в элитном дивизионе украинского футбола. Вот почему все взвесив и помня слова главного тренера "горожан" Желько Любеновича, что он хотел, чтобы я остался в команде, решил, что при нынешних обстоятельствах "Минай" – самый выгодный вариант. Поэтому и вернулся.

С нетерпением жду, когда начну тренировочный процесс и участвовать в контрольных матчах. К сожалению, из-за простуды я не смогу завтра сыграть в спарринге с "Рухом-2", - сказал Бандура.

Заметим, что 37-летний Бандура вернулся в "Минай" спустя полтора месяца, поскольку в декабре клуб расторг с ним контракт. В текущем сезоне он провел 14 матчей, в которых пропустил 19 мячей. Всего в футболке закарпатцев он сыграл 42 поединка.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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