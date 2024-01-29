  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Transfermarkt назвал сумму, которую Полесье заплатило за Михайличенко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Transfermarkt назвал сумму, которую Полесье заплатило за Михайличенко

Премьер-лига

Он стал вторым самым дорогим подписанием клуба

Transfermarkt назвал сумму, которую Полесье заплатило за Михайличенко

Фото: ФК Полісся

Новина українською

На прошлой неделе "Полесье" официально объявило о подписании украинского защитника "Динамо" Загреб Богдана Михайличенко.

Стороны не разглашали финансовые детали перехода. Однако по информации Transfermarkt, житомирский клуб заплатил за футболиста 200 тысяч евро.

Данный трансфер стал вторым по стоимости в истории "волков". Больше житомиряне платили только французского "Монпелье" за Бени Макуана - 250 тысяч евро.

Ранее СМИ назвали зарплату Михайличенко в "Полесье".

Читайте такжеФОТО. Усик посетил товарищеский матч Полесья в Испании
По теме
yellow-arrow
Диалло в старте, Ванат в запасе. Стал известен состав Динамо на матч с Легией
yellow-arrow
Будет ли первая зимняя победа? Текстовый онлайн товарищеского матча Динамо - Легия
yellow-arrow
Ассистент Реброва: Вы всегда можете ожидать новые имена в сборной Украины
Динамо (Загреб) Полесье (Житомир) Богдан Михайличенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости