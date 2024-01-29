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Transfermarkt назвал сумму, которую Полесье заплатило за Михайличенко
Он стал вторым самым дорогим подписанием клуба
Фото: ФК Полісся
На прошлой неделе "Полесье" официально объявило о подписании украинского защитника "Динамо" Загреб Богдана Михайличенко.
Стороны не разглашали финансовые детали перехода. Однако по информации Transfermarkt, житомирский клуб заплатил за футболиста 200 тысяч евро.
Данный трансфер стал вторым по стоимости в истории "волков". Больше житомиряне платили только французского "Монпелье" за Бени Макуана - 250 тысяч евро.
Ранее СМИ назвали зарплату Михайличенко в "Полесье".
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Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Алина Ерофеева
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