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УПЛ утвердила график подачи заявок игроков на весеннюю часть сезона

Премьер-лига
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График дозаявок новичков

УПЛ утвердила график подачи заявок игроков на весеннюю часть сезона

УПЛ

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Дирекция УПЛ утвердила график регистрации и заявки футболистов по клубам Лиги на весеннюю часть сезона 2023/2024.

График регистрации футболистов УПЛ на вторую часть сезона 2023/2024:

1 февраля: Шахтер

19 февраля: Минай, Верес, Заря, Оболонь

20 февраля: Металлист 1925, Александрия, ЛНЗ, Колос

21 февраля: Черноморец, Ворскла, Рух, Динамо

22 февраля: Полесье, Днепр-1, Кривбасс, Шахтер

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Украинская Премьер-лига Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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