Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ утвердила график подачи заявок игроков на весеннюю часть сезона
График дозаявок новичков
УПЛ
Дирекция
График регистрации футболистов УПЛ на вторую часть сезона 2023/2024:
1 февраля: Шахтер
19 февраля: Минай, Верес, Заря, Оболонь
20 февраля: Металлист 1925, Александрия, ЛНЗ, Колос
21 февраля: Черноморец, Ворскла, Рух, Динамо
22 февраля: Полесье, Днепр-1, Кривбасс, Шахтер
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Источники: Валерий Залужный уволен с должности главнокомандующего ВСУ
- Вацко: Ребров отклонил "безумное" и "космическое" предложения от двух клубов с Ближнего Востока
- Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. Сформированы пары 1/2-й
- Стали известны условия контракта Гармаша в Металлисте 1925
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн