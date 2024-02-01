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Динамовец Родригес все-таки перейдет в Слован - Источник

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Динамовец Родригес все-таки перейдет в Слован - Источник

Фото - ФК Труа / estac.fr

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Люксембургский вингер "Динамо" Жерсон Родригес все-таки будет играть за братиславский "Слован". Об этом сообщает журналист Пьотр Слонка в своем Telegram-канале.

Официальное объявление о трансфере может состояться уже сегодня.

На днях была информация, что Жерсон должен был отправиться на просмотр в братиславскую команду, однако киевляне отменили переговоры из-за того, что "Слован" недавно на тренировочных сборах провел спарринг с "Динамо" Москва (1:2)

Напомним, что ранее 28-летний Родригес покинул "Сивасспор", за который в этом сезоне сыграл 13 матчей и забил 2 гола.

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Динамо (Киев) Слован (Братислава) Жерсон Родригес
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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