Динамовец Родригес все-таки перейдет в Слован - Источник

Люксембургский вингер "Динамо" Жерсон Родригес все-таки будет играть за братиславский "Слован". Об этом сообщает журналист Пьотр Слонка в своем Telegram-канале.

Официальное объявление о трансфере может состояться уже сегодня.

На днях была информация, что Жерсон должен был отправиться на просмотр в братиславскую команду, однако киевляне отменили переговоры из-за того, что "Слован" недавно на тренировочных сборах провел спарринг с "Динамо" Москва (1:2)

Напомним, что ранее 28-летний Родригес покинул "Сивасспор", за который в этом сезоне сыграл 13 матчей и забил 2 гола.