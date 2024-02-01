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Ярмоленко приступил к работе с мячом

Премьер-лига
Обновлено

Опытный игрок близок к возвращению в общую группу команды

Ярмоленко приступил к работе с мячом

Фото: ФК Динамо Київ

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Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко, который находится вместе с командой на сборах, уже начал заниматься с мячами. Об этом информирует официальный сайт киевлян.

Опытный футболист не играл с октября из-за перенесенной операции на колене. Восстановление идет по плану, и уже в ближайшие дни ожидается возвращение Андрея в общую группу.

Пока же он занимается индивидуально, чередуя занятия на футбольном поле с тренажерным залом.

Напомним, что следующий контрольный матч на турецком сборе "Динамо" проведет в пятницу, 2 февраля, против болгарского "Левски".

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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