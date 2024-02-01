Ярмоленко приступил к работе с мячом

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко, который находится вместе с командой на сборах, уже начал заниматься с мячами. Об этом информирует официальный сайт киевлян.

Опытный футболист не играл с октября из-за перенесенной операции на колене. Восстановление идет по плану, и уже в ближайшие дни ожидается возвращение Андрея в общую группу.

Пока же он занимается индивидуально, чередуя занятия на футбольном поле с тренажерным залом.

Напомним, что следующий контрольный матч на турецком сборе "Динамо" проведет в пятницу, 2 февраля, против болгарского "Левски".