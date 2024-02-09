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Выбыли на длительный срок. Два игрока Динамо травмировались в товарищеском матче
Победа над "Лиепаей" получилась с горьким привкусом
Фото: ФК Динамо Київ
Двое футболистов "Динамо" получили травмы во время вчерашнего контрольного матча против латвийской "Лиепаи" (1:1) на зимнем сборе в Турции.
Как сообщает клубная пресс-служба, защитник Кристиан Биловар имеет рассеченную рану надбровной дуги и сотрясение головного мозга средней степени. Ему понадобится не менее двух недель на восстановление.
Защитник Навин Малыш получил перелом пятой плюсневой кости и пропустит не менее трех месяцев.
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Источник:ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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