Выбыли на длительный срок. Два игрока Динамо травмировались в товарищеском матче

Двое футболистов "Динамо" получили травмы во время вчерашнего контрольного матча против латвийской "Лиепаи" (1:1) на зимнем сборе в Турции.

Как сообщает клубная пресс-служба, защитник Кристиан Биловар имеет рассеченную рану надбровной дуги и сотрясение головного мозга средней степени. Ему понадобится не менее двух недель на восстановление.

Защитник Навин Малыш получил перелом пятой плюсневой кости и пропустит не менее трех месяцев.