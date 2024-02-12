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Без Ярмоленко. Известен состав Динамо на матч с чемпионом Латвии

Премьер-лига

Игра начнется в 16:00

Без Ярмоленко. Известен состав Динамо на матч с чемпионом Латвии

Фото: ФК Динамо Київ

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В понедельник, 12 февраля, "Динамо" сыграет свой седьмой контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Очередным соперником киевлян станет действующий чемпион Латвии - рижский клуб РФШ.

Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский уже выбрал стартовый состав на поединок:

"Динамо": Моргун, Алексей Гусев, Дячук, Дубинчак, Шепелев, Шапаренко, Царенко, Бенито, Супряга, Диалло,

Запасные: Бущан, Вивчаренко, Попов, Бражко, Пономаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Нещерет, Игнатенко, Волошин.

Товарищеская игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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