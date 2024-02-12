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Без Ярмоленко. Известен состав Динамо на матч с чемпионом Латвии
Игра начнется в 16:00
Фото: ФК Динамо Київ
В понедельник, 12 февраля, "Динамо" сыграет свой седьмой контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Очередным соперником киевлян станет действующий чемпион Латвии - рижский клуб РФШ.
Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский уже выбрал стартовый состав на поединок:
"Динамо": Моргун, Алексей Гусев, Дячук, Дубинчак, Шепелев, Шапаренко, Царенко, Бенито, Супряга, Диалло,
Запасные: Бущан, Вивчаренко, Попов, Бражко, Пономаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Нещерет, Игнатенко, Волошин.
Товарищеская игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
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