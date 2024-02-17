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Видео лучших моментов матча Динамо - Шериф
Киевляне победили в заключительном матче зимних сборов
fcdynamo.com
"Динамо" провело свой заключительный, десятый контрольный поединок на зимнем сборе в Турции. Соперником подопечных Александра Шовковского стал чемпион Молдовы - "Шериф".
"Динамо" - "Шериф" 2:0
Голы: Буяльский, 58, Волошин, 80
"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко (Дячук), Караваев, Бражко, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.
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Источник:fcdk
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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