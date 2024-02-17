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Видео лучших моментов матча Динамо - Шериф

Премьер-лига

Киевляне победили в заключительном матче зимних сборов

Видео лучших моментов матча Динамо - Шериф

fcdynamo.com

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"Динамо" провело свой заключительный, десятый контрольный поединок на зимнем сборе в Турции. Соперником подопечных Александра Шовковского стал чемпион Молдовы - "Шериф".

"Динамо" - "Шериф" 2:0

Голы: Буяльский, 58, Волошин, 80

"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко (Дячук), Караваев, Бражко, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.

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Источник:
fcdk
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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