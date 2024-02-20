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Шахтер - Кривбасс, Динамо - Черноморец. Расписание матчей 19-го тура УПЛ
Тур разделен на три дня
Фото: УПЛ
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 19 тура чемпионата Украины.
19-й тур
1 марта (пятница)
Полесье – ЛНЗ 18:00
2 марта (суббота)
Минай – Металлист 1925 13:00
Динамо – Черноморец 15:30
Ворскла – Верес 15:30
Колос – Рух 18:00
3 марта (воскресенье)
Оболонь – Днепр-1 13:00
Александрия – Заря 15:30
Шахтер – Кривбасс 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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