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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Кривбасс, Динамо - Черноморец. Расписание матчей 19-го тура УПЛ

Премьер-лига

Тур разделен на три дня

Шахтер - Кривбасс, Динамо - Черноморец. Расписание матчей 19-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 19 тура чемпионата Украины.

19-й тур

1 марта (пятница)

Полесье – ЛНЗ 18:00

2 марта (суббота)

Минай – Металлист 1925 13:00

Динамо – Черноморец 15:30

Ворскла – Верес 15:30

Колос – Рух 18:00

3 марта (воскресенье)

Оболонь – Днепр-1 13:00

Александрия – Заря 15:30

Шахтер – Кривбасс 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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