Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо: Супряга не воскреснет, я в него не верю. В Динамо мне нравится только Бражко
Йожеф Йожефович дал прогноз на весеннюю часть УПЛ
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-тренер "
"Я думаю, чемпионом станет "Шахтер". У них самый сильный состав и они уже готовы к сезону, потому что стартовали в Лиге Европы. "Динамо" тоже никого не потеряло, но и не усилилось. Я желаю Шовковскому только удачи, но за чемпионство побороться будет сложно.
"Динамо" вообще никого не купило. Брагару до лета будет в "Черноморце". Киевлянам обязательно нужен центральный защитник и нападающий. Кроме Ваната впереди никого нет.
Думаю, Супряга не воскреснет. Он уже потерялся и давно не играл. Я в него не верю. У Супряги было время раскрыться, а он не сумел.Читайте такжеЛеоненко: Перед матчами Сабо читал "Спорт-Экспресс" и ставил состав, который писали журналисты
Мне в "Динамо" нравится только Бражко. Это качественный полузащитник с хорошим ударом, видением поля, ему нужно только развязать руки. Он долго не задержится в Киеве, его обязательно купят.
На второе место поставлю "Кривбасс". У них хорошая, дисциплинированная команда и сильный опытный тренер. Третье – "Динамо", четвертое – "Днепр-1", пятое – "Полесье". "Днепр-1" при Максимове хорошо прибавил. Все эти команды одинаковы, поэтому могут занять любые места со второго по пятое.
"Минай" точно вылетит. Там нет футболистов и мало денег, от этого никуда не деваться. Второй претендент на вылет – "Оболонь". Это очень молодая, слабо усилившаяся команда.
Думаю, "Верес" зацепится за стыковые матчи. "Заря" тоже выкарабкается, у них есть деньги.
Интересно будет посмотреть на "Металлист 1925" со Скрипником, они должны быть выше в таблице. Скрипник – это думающий тренер. Ему нужно предоставить возможность комплектовать команду под свое видение футбола", - сказал Сабо.
Популярное сейчас
- Кривбасс начинает с разгрома. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- ЛНЗ - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Бавария определилась касаемо кандидатур Моуриньо и Флика
- Чигринский пропал из списка игроков Шахтера на официальном сайте клуба
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО