Сабо: Супряга не воскреснет, я в него не верю. В Динамо мне нравится только Бражко

Экс-тренер " Динамо " и сборной Украины Йожеф Сабо порассуждал о шансах команд в весенней части УПЛ.

"Я думаю, чемпионом станет "Шахтер". У них самый сильный состав и они уже готовы к сезону, потому что стартовали в Лиге Европы. "Динамо" тоже никого не потеряло, но и не усилилось. Я желаю Шовковскому только удачи, но за чемпионство побороться будет сложно.

"Динамо" вообще никого не купило. Брагару до лета будет в "Черноморце". Киевлянам обязательно нужен центральный защитник и нападающий. Кроме Ваната впереди никого нет.

Думаю, Супряга не воскреснет. Он уже потерялся и давно не играл. Я в него не верю. У Супряги было время раскрыться, а он не сумел.

Мне в "Динамо" нравится только Бражко. Это качественный полузащитник с хорошим ударом, видением поля, ему нужно только развязать руки. Он долго не задержится в Киеве, его обязательно купят.

На второе место поставлю "Кривбасс". У них хорошая, дисциплинированная команда и сильный опытный тренер. Третье – "Динамо", четвертое – "Днепр-1", пятое – "Полесье". "Днепр-1" при Максимове хорошо прибавил. Все эти команды одинаковы, поэтому могут занять любые места со второго по пятое.

"Минай" точно вылетит. Там нет футболистов и мало денег, от этого никуда не деваться. Второй претендент на вылет – "Оболонь". Это очень молодая, слабо усилившаяся команда.

Думаю, "Верес" зацепится за стыковые матчи. "Заря" тоже выкарабкается, у них есть деньги.

Интересно будет посмотреть на "Металлист 1925" со Скрипником, они должны быть выше в таблице. Скрипник – это думающий тренер. Ему нужно предоставить возможность комплектовать команду под свое видение футбола", - сказал Сабо.