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Вернидуб: Рад, что Монзуль назначили главой судейского комитета. Горжусь ее работой

Премьер-лига
Обновлено

Главный тренер Кривбасса - о матче с ЛНЗ, и не только

Вернидуб: Рад, что Монзуль назначили главой судейского комитета. Горжусь ее работой

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подвел итог матча 18-го тура УПЛ с ЛНЗ, в котором его команда победила со счетом 3:0.

– Это первый тур после зимней паузы. Считаю, что мы неплохо подготовились на собрании и игра сегодня это показала. "Кривбасс" владел инициативой уже с первых минут: больше держали мяч, играли в комбинационный футбол. Сначала где-то не хватало последнего паса, завершения. Вспомнить тот момент, когда головой пробивал Принс. Затем был пенальти. Полагаю, он 100-процентный, ведь мы видели этот эпизод на повторе.

Вышли на второй тайм. Темп игры не сбавляли и забили еще: Аду отличился. Потом еще и третий. Кузык уже забивал подобным образом. Невероятная траектория. Хочется, чтобы этот гол в 18-м туре стал лучшим. Довольны игрой и результатом, двигаемся дальше. Тем более следующий матч – против "Шахтера".

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– К какой игре против "ЛНЗ" вы готовили свою команду?

– Знаю, что все команды Дулуба неуступчивы и играют в неплохой агрессивный футбол. Мы следили за соперником, знали, что ЛНЗ подписал много новичков. Они изменились, как и мы. Признаюсь, мы полностью спрогнозировали состав ЛНЗ. Тот, который сегодня вышел. Ведь смотрели последний их спарринг против "Динамо" Батуми.

- Больше года назад, по возвращении из-за границы в Украину, вы говорили, что в украинском футболе ничего не изменилось. Сейчас ваше мнение уже другое?

- Судя по тому, сколько изменений сейчас происходит в нашем футболе… Это приход на пост президента УАФ Андрея Шевченко и смены других руководителей УАФ, то, надеюсь, это все только к лучшему. Также меня очень порадовало, что председателем Комитета арбитров назначили Екатерину Монзуль. Горжусь ее работой. Да, у нее тоже были ошибки, но то, как она работала арбитром, внушает оптимизм. Жду от нее перемен к лучшему в украинском судействе.

– Сегодня на матче присутствовал президент УАФ Андрей Шевченко. Это вас как-то дополнительно мотивировало?

– Нет, меня мотивировало другое. Сегодня день рождения президента ФК "Кривбасс" Константина Караманица. Я не говорил об этом ребятам и сам ему не звонил в игру. А уже после матча пожал ему руку и поздравили Константина Федоровича всей командой. Надеюсь, он остался доволен таким подарком. Вот это был стимул сегодня для меня и для команды (улыбается).

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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aleks68
23.02.2024 в 22:00
отлизал знатно.только эта дура вам не поможет
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Комментарии 2
aleks68
23.02.2024 в 22:00
отлизал знатно.только эта дура вам не поможет
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2
0
avatar
Американец 2000
23.02.2024 в 21:59
Прогиб засчитан )))))) А кто ещё совсем недавно её х - ями обкладывал ??? Не ты ли пан Вернидуб ???
sticker
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