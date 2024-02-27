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Юрченко: Гармаш был уверен, что забьет Динамо. Думал, как праздновать, но не праздновал
Так и вышло
instagram.com/metalist1925_kh
Хавбек "
- Гармаш знал до игры, что забьет
– Он так говорил?
– Конечно. Он думал, как праздновать, но не праздновал. Он был уверен, что забьет. Так и вышло.
– Как он вам как партнер по команде?
– Ну, вы все знаете. Что мне говорить?
– Кто теперь будет плеймейкером "Металлиста 1925"?
– Очень много хороших ребят, которые могут работать с мячом. На каждую игру несколько другие задачи, поэтому будем смотреть по каждому матчу.
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