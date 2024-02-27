Юрченко: Гармаш был уверен, что забьет Динамо. Думал, как праздновать, но не праздновал

Хавбек " Металлиста 1925 " Владлен Юрченко прокомментировал гол экс-киевлянина Дениса Гармаша в матче с "Динамо" (2:4).

- Гармаш знал до игры, что забьет

– Он так говорил?

– Конечно. Он думал, как праздновать, но не праздновал. Он был уверен, что забьет. Так и вышло.

– Как он вам как партнер по команде?

– Ну, вы все знаете. Что мне говорить?

– Кто теперь будет плеймейкером "Металлиста 1925"?

– Очень много хороших ребят, которые могут работать с мячом. На каждую игру несколько другие задачи, поэтому будем смотреть по каждому матчу.