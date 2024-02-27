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Юрченко: Гармаш был уверен, что забьет Динамо. Думал, как праздновать, но не праздновал

Премьер-лига
Обновлено

Так и вышло

Юрченко: Гармаш был уверен, что забьет Динамо. Думал, как праздновать, но не праздновал

instagram.com/metalist1925_kh

Новина українською

Хавбек "Металлиста 1925" Владлен Юрченко прокомментировал гол экс-киевлянина Дениса Гармаша в матче с "Динамо" (2:4).

- Гармаш знал до игры, что забьет

– Он так говорил?

– Конечно. Он думал, как праздновать, но не праздновал. Он был уверен, что забьет. Так и вышло.

– Как он вам как партнер по команде?

– Ну, вы все знаете. Что мне говорить?

– Кто теперь будет плеймейкером "Металлиста 1925"?

– Очень много хороших ребят, которые могут работать с мячом. На каждую игру несколько другие задачи, поэтому будем смотреть по каждому матчу.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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