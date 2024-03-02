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К матчу Динамо – Черноморец. О юморе и одесской диаспоре в Динамо или Когда Игорю Суркису не нужны бразильцы

Премьер-лига

Одесситы против… одесских "моряков"

К матчу Динамо – Черноморец. О юморе и одесской диаспоре в Динамо или Когда Игорю Суркису не нужны бразильцы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

К одному из матчей 19-го тура УПЛ сегодня приковано повышенное внимание. Речь идет о поединке в Киеве, где "Динамо" примет одесский "Черноморец". Интерес к этому поединку связан сразу с несколькими факторами, главным из которых является наличие в команде Александра Шовковского "одесской диаспоры". Сразу пятеро футболистов, родившихся на Одесщине, сейчас являются динамовцами – вратарь Георгий Бущан, защитник Константин Вивчаренко, полузащитники Владимир Шепелев, Владислав Кабаев и нападающий Владислав Супряга. А если учитывать всем известный факт, что к этому списку через три месяца может присоединиться еще и универсал Максим Брагару из "Черноморца", то у "одесской диаспоры" в "Динамо" будет самое крупное представительство среди других клубов УПЛ.

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Впрочем, не стоит забывать, что в "Черноморце" раньше играли и трое нынешних динамовцев – Кристиан Биловар, Александр Андриевский и Владислав Ванат, а бывший и нынешний президенты "Динамо" Григорий и Игорь Суркисы являются детьми выходцев из Одессы (первый из них родился в Одессе).

Кстати, недавно в facebook один из одесских болельщиков написал остроумный комментарий: "Суркису не нужно покупать бразильцев – у него есть одесситы!".

А вот что сказал об "одесской теме" в "Динамо" Владислав Кабаев в разговоре с корреспондентом UA-Футбол.

– Да, у нас в команде действительно много одесситов. Выходит, что в Одессе хорошая футбольная школа (улыбается). А летом нас станет еще больше – в "Динамо" еще предстоит приехать Брагару.

– Ваша "одесская диаспора" часто вместе вне футбола собирается?

– Не сказал бы. Ведь до старта весенней части чемпионата у нас был достаточно плотный график, а раньше были тяжелые переезды. Хотя когда есть какое-то свободное время, то собираемся. И не обязательно именно одесской компанией. Можем и другой, скажем, где-нибудь на сборах посидеть в кафе и пообщаться. Да и в Киеве, когда есть время, тоже. Мы, земляки, конечно же, поддерживаем общение – и в отношении Одессы, и в отношении родного дома. У всех нас очень теплые отношения.

– А как насчет особого чувства юмора, которым одесситы отличаются от других людей?

– У нас в команде одесситы часто юморят – как-то Жора Бущан. Хотя могу сказать, что с юмором в Киеве и так все хорошо - ребята хорошо шутят.

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
02.03.2024 в 14:00
ЧО главное не проиграть
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
02.03.2024 в 14:00
ЧО главное не проиграть
Ответить
0
0

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