К матчу Динамо – Черноморец. О юморе и одесской диаспоре в Динамо или Когда Игорю Суркису не нужны бразильцы

К одному из матчей 19-го тура УПЛ сегодня приковано повышенное внимание. Речь идет о поединке в Киеве, где "Динамо" примет одесский "Черноморец". Интерес к этому поединку связан сразу с несколькими факторами, главным из которых является наличие в команде Александра Шовковского "одесской диаспоры". Сразу пятеро футболистов, родившихся на Одесщине, сейчас являются динамовцами – вратарь Георгий Бущан, защитник Константин Вивчаренко, полузащитники Владимир Шепелев, Владислав Кабаев и нападающий Владислав Супряга. А если учитывать всем известный факт, что к этому списку через три месяца может присоединиться еще и универсал Максим Брагару из "Черноморца", то у "одесской диаспоры" в "Динамо" будет самое крупное представительство среди других клубов УПЛ.

Впрочем, не стоит забывать, что в "Черноморце" раньше играли и трое нынешних динамовцев – Кристиан Биловар, Александр Андриевский и Владислав Ванат, а бывший и нынешний президенты "Динамо" Григорий и Игорь Суркисы являются детьми выходцев из Одессы (первый из них родился в Одессе).

Кстати, недавно в facebook один из одесских болельщиков написал остроумный комментарий: "Суркису не нужно покупать бразильцев – у него есть одесситы!".

А вот что сказал об "одесской теме" в "Динамо" Владислав Кабаев в разговоре с корреспондентом UA-Футбол.