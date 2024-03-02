Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
К матчу Динамо – Черноморец. О юморе и одесской диаспоре в Динамо или Когда Игорю Суркису не нужны бразильцы
Одесситы против… одесских "моряков"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
К одному из матчей 19-го тура УПЛ сегодня приковано повышенное внимание. Речь идет о поединке в Киеве, где "Динамо" примет одесский "Черноморец". Интерес к этому поединку связан сразу с несколькими факторами, главным из которых является наличие в команде Александра Шовковского "одесской диаспоры". Сразу пятеро футболистов, родившихся на Одесщине, сейчас являются динамовцами – вратарь Георгий Бущан, защитник Константин Вивчаренко, полузащитники Владимир Шепелев, Владислав Кабаев и нападающий Владислав Супряга. А если учитывать всем известный факт, что к этому списку через три месяца может присоединиться еще и универсал Максим Брагару из "Черноморца", то у "одесской диаспоры" в "Динамо" будет самое крупное представительство среди других клубов УПЛ.
Впрочем, не стоит забывать, что в "Черноморце" раньше играли и трое нынешних динамовцев – Кристиан Биловар, Александр Андриевский и Владислав Ванат, а бывший и нынешний президенты "Динамо" Григорий и Игорь Суркисы являются детьми выходцев из Одессы (первый из них родился в Одессе).
Кстати, недавно в facebook один из одесских болельщиков написал остроумный комментарий: "Суркису не нужно покупать бразильцев – у него есть одесситы!".
А вот что сказал об "одесской теме" в "Динамо" Владислав Кабаев в разговоре с корреспондентом UA-Футбол.
– Да, у нас в команде действительно много одесситов. Выходит, что в Одессе хорошая футбольная школа (улыбается). А летом нас станет еще больше – в "Динамо" еще предстоит приехать Брагару.
– Ваша "одесская диаспора" часто вместе вне футбола собирается?
– Не сказал бы. Ведь до старта весенней части чемпионата у нас был достаточно плотный график, а раньше были тяжелые переезды. Хотя когда есть какое-то свободное время, то собираемся. И не обязательно именно одесской компанией. Можем и другой, скажем, где-нибудь на сборах посидеть в кафе и пообщаться. Да и в Киеве, когда есть время, тоже. Мы, земляки, конечно же, поддерживаем общение – и в отношении Одессы, и в отношении родного дома. У всех нас очень теплые отношения.
– А как насчет особого чувства юмора, которым одесситы отличаются от других людей?
– У нас в команде одесситы часто юморят – как-то Жора Бущан. Хотя могу сказать, что с юмором в Киеве и так все хорошо - ребята хорошо шутят.
Популярное сейчас
- Минай - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Мудрик может покинуть Челси следующего трансферного окна. Известно, где может оказаться украинец
- Силы Обороны уничтожили более двухсот единиц техники в сутки. Генштаб подытожил потери россиян
- Полесье рискует упасть ниже Динамо и Шахтера. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО
Комментарии 1