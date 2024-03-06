Верес - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В рамках 20-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" под руководством Александра Шовковского приедет в гости на стадион "Авангард" к ровенскому "Вересу" Олега Шандрука.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

После ухода с поста наставника Мирчи Луческу "бело-синие" набрали мощный ход и имеют в своем активе серию из 6-ти подряд побед. Сейчас столичный коллектив является лидером украинского первенства по количеству потерянных очков. В первых двух турах после возобновления чемпионата динамовцы результативно переиграли харьковский "Металлист 1925" (4:2) и минимально одолели одесский "Черноморец" - 1:0.

В свою очередь ровенчане тяжело вошли в весеннюю часть УПЛ, проиграв дома ковалевскому "Колосу" (0:2) и потеряв очки на выезде с полтавской "Ворсклой" (1:2). На данный момент "Верес" идет предпоследним в турнирной таблице.

Матч 20-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Верес" - "Динамо" состоится в четверг, 7-го марта 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).