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Бартулович: Если давать Минаю играть, то они могут прекрасно действовать с мячом

Премьер-лига
Обновлено

Итог матча с Минаем от тренера Зари

Бартулович: Если давать Минаю играть, то они могут прекрасно действовать с мячом

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Тренер "Зари" Младен Бартулович рассказал о победе луганчан над "Минаем" (2:0) в 20-м туре УПЛ.

- Поздравляю наших болельщиков с тяжелой победой! Настраивали команду на очень трудный матч, потому что "Минай" прилично выглядел в матчах с "Днепром-1" и "Металлистом 1925".

Задача была играть с первых минут агрессивно. Если давать "Миную" играть, то они могут прекрасно действовать с мячом, что они уже показали весной. Была задача забить быстрый гол. Нам удалось это сделать. Чуть-чуть нервная игра была потом, потому что не могли забить какой-то период времени второй мяч. Но после второго гола стало нам легче.

Работаем дальше. Впереди важные матчи. Надо восстановиться и готовиться к "Динамо".

- Показалось, что Денис Антюх был расстроен своей заменой.

- У нас очень много хороших игроков. Им тоже нужно давать шанс. К тому же у него три желтые карточки. Потому решили его заменить.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович ФК Минай
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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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scorpius (Ck)
07.03.2024 в 21:30
Минуй - це хто?
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
07.03.2024 в 21:30
Минуй - це хто?
Ответить
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