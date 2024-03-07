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Бартулович: Если давать Минаю играть, то они могут прекрасно действовать с мячом
Итог матча с Минаем от тренера Зари
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Тренер "Зари" Младен Бартулович рассказал о
- Поздравляю наших болельщиков с тяжелой победой! Настраивали команду на очень трудный матч, потому что "Минай" прилично выглядел в матчах с "Днепром-1" и "Металлистом 1925".
Задача была играть с первых минут агрессивно. Если давать "Миную" играть, то они могут прекрасно действовать с мячом, что они уже показали весной. Была задача забить быстрый гол. Нам удалось это сделать. Чуть-чуть нервная игра была потом, потому что не могли забить какой-то период времени второй мяч. Но после второго гола стало нам легче.
Работаем дальше. Впереди важные матчи. Надо восстановиться и готовиться к "Динамо".
- Показалось, что Денис Антюх был расстроен своей заменой.
- У нас очень много хороших игроков. Им тоже нужно давать шанс. К тому же у него три желтые карточки. Потому решили его заменить.
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