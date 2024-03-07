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Шандрук: Команда верила до последнего в то, что сможет спасти игру. Более того - верила в победу
Наставник Вереса - о матче с Динамо
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подвел итог
— Приятно за ребят. И приятно за наших болельщиков — думаю, они увидели хороший азартный футбол, который им понравился. Мы видели их реакцию. Хотел бы поблагодарить их за поддержку.
— Во втором тайме это "Верес" заставил "Динамо" так играть, или же соперник сам отдал инициативу?
— Гол в наши ворота был очень быстрым. Причем, после нашего стопроцентного голевого момента. Поэтому у нас было небольшое разочарование. Но команда верила до последнего в то, что сможет спасти игру. И даже больше — она верила в победу. В этом желании мы "Динамо" как минимум не уступили.
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Сегодня у нас была игра с флагманом украинского футбола, и чтобы рассчитывать на какие-то очки, мы должны были показать свою самую лучшую игру. Наверное, нам сегодня это удалось. Надеюсь, что сегодняшний матч станет для нас позитивным толчком.
Любая победа в УПЛ важна для тренера. Но я вырос на "Динамо", я болел за эту команду с детства. Поэтому я желаю ей удачи и побед в будущем.
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