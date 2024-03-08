Скрипник: Сегодня впервые сыграли ромбом и как для первого раза очень неплохо

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник подвел итог матча 20-го тура УПЛ с ЛНЗ (1:1) .

– Когда ты проигрываешь, а в итоге не проиграл – остаются положительные эмоции. Когда ты впереди, но теряешь победу, идешь в раздевалку грустный. Мы очень хотели и надеялись на положительный результат, впервые сегодня сыграли "ромбом". Первые полчаса игры мне понравились, но в общем-то еще не все получается. Мы отталкиваемся от соперника и выбираем тактику на игру, сегодня решили сыграть именно "ромбом" и как для первого раза очень неплохо выглядели. Не были командой, которая дальше выбивает мяч, играли в футбол, но и соперник пытался делать то же самое. Очень тяжело играть против соперника, уверенного в себе и с определенным запасом в турнирной таблице. Они играют свободно и нет той "головной боли", как у нас. Поздравил ребят, прервавших серию из поражений. К сожалению, мы не победили, но еще впереди матчи и надеюсь, что у нас все будет хорошо.

- Олег Дулуб сказал, что они проиграли первый тайм, именно в плане мотивации, а вы, значит, второй?

– Мы не проиграли. Относительно мотивации. Мы работаем, но трудно за месяц или два сразу все перевернуть вверх дном. Команде нужно привыкнуть к тренировочному процессу, тем упражнениям, которые мы им предлагаем и нашим требованиям. Так же было в "Ворскле", где понадобилось время, чтобы все произошло. И сейчас они на том месте, которого заслуживают. Надеюсь, что самым близким это произойдет и у меня с "Металлистом 1925". Желание у ребят есть, глаза горят. Ждем следующей игры.

– Что вы сказали команде после игры?

– Сказал, что они молодцы. Не опустили руки после пропущенного гола, хотели и пошли вперед. Но этого нам не хватило для победы. Надо иметь запас крепости, а у нас, забиваем "Динамо" и испугались, начали играть от защиты. Хотя мы от них требовали другого, хотя это "Динамо", но играть можно со всеми и всех победить. Однако я понимаю, на все нужно время, а у нас его нет. Через два месяца будем считать, где мы будем. Но когда у игроков глаза горят, надеюсь, что все будет хорошо.

– Вы сказали, что сегодня сыграли "ромбом". Вы готовитесь к каждому сопернику индивидуально? Будут ли на следующую игру эксперименты?

– Будем смотреть соперника. Мы играем с "Рухом", там мощная команда, они играют по разным схемам, но я стараюсь всегда иметь козыри в рукаве. Будем их разбирать.

– Можно вопрос о Черваке, из-за травмы Курилы он вернулся на свою родную позицию и сыграл очень хорошо. Будете ли его еще пробовать в опорной зоне?

- На счет Игоря Курило, он выбыл до конца сезона, его ожидает операция на колене. Поэтому да, Вадим Червак один из основных кандидатов на эту позицию, которая для него родная. У нас есть Владлен Юрченко, который может сыграть на нескольких позициях, сегодня закрывал шестерку и другие игроки, которые могут там сыграть. Что касается Червака, я вижу его в защите.