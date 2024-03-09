"В чем дело, господин арбитр?": Ворскла удивлена решением судьи на счет пенальти в ворота Черноморца

В рамках 20 тура чемпионата Украины "Черноморец" играет против "Ворсклы".

На 13 минуте встречи нападающий полтавчан Николай Ковталюк упал в чужой штрафной после столкновения с оппонентом. Арбитр пенальти не назначил, да еще дал желтую за симуляцию.

"Ворскла" решила обратиться к судье Дмитрию Евтухову через соцсети, опубликовав видео момента в своем Instagram.

За ходом событий этого поединка можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.