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"В чем дело, господин арбитр?": Ворскла удивлена решением судьи на счет пенальти в ворота Черноморца

Премьер-лига
Обновлено

На точку судья не указал, еще и за симуляцию наказал

"В чем дело, господин арбитр?": Ворскла удивлена решением судьи на счет пенальти в ворота Черноморца

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 20 тура чемпионата Украины "Черноморец" играет против "Ворсклы".

На 13 минуте встречи нападающий полтавчан Николай Ковталюк упал в чужой штрафной после столкновения с оппонентом. Арбитр пенальти не назначил, да еще дал желтую за симуляцию.

"Ворскла" решила обратиться к судье Дмитрию Евтухову через соцсети, опубликовав видео момента в своем Instagram.

За ходом событий этого поединка можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Ворскла (Полтава) Николай Ковталюк
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Комментарии
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adey (Korosten)
09.03.2024 в 15:38
і де тут пенальті? гравець Ворскли просто падає на ногу супернику, шукаючи контакт. я б дав ще й ЖК за симуляцію.
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Комментарии 1
adey (Korosten)
09.03.2024 в 15:38
і де тут пенальті? гравець Ворскли просто падає на ногу супернику, шукаючи контакт. я б дав ще й ЖК за симуляцію.
Ответить
0
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