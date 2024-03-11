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Бацула: Надеялся, что вратарь Черноморца не достанет этот мяч

Премьер-лига

Защитник забил единственный гол в матче

Бацула: Надеялся, что вратарь Черноморца не достанет этот мяч

Фото: пресслужби ФК "Чорноморець"

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Андрей Бацула поделился мыслями после победы над "Черноморцем" (1:0) в матче 20-го тура УПЛ. Он стал единственным автором забитого мяча.

"Общее впечатление от игры, конечно, положительное, потому что везем домой три зачетных балла. Для нас это была игра, можно сказать, за шесть очков. К тому же, мы не хотим терять надежду на место в первой пятерке. Что касается моих эмоций, то они были, уже когда увидел, что мяч коснулся сетки ворот. А так стоял и надеялся, что вратарь не достанет этот мяч (смеется).

В том эпизоде просто подавал на дальнюю штангу с надеждой, что кто-то завершит подачу, но, к счастью, этого делать не пришлось. Порадовались, но уже нужно готовиться к следующему сопернику - "Александрии", которая провела очень хорошую выездную игру против "Полесья", - сказал Бацула.

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Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса) Андрей Бацула
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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