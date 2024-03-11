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Панков: Шахтер исключил Чигринского из заявки из-за травмы, в этом сезоне он уже не сыграет

Премьер-лига
Обновлено

На этот раз агент не передавал привет дизайнеру сайта УПЛ

Панков: Шахтер исключил Чигринского из заявки из-за травмы, в этом сезоне он уже не сыграет

instagram.com/pankov_agent

Новина українською

Агент защитника "Шахтера" Дмитрия Чигринского Александр Панков объяснил, почему клуб исключил его клиента из заявки клуба в УПЛ.

"Да, это правда, он исключен из заявки на УПЛ. Но его контракт действует до конца сезона. Сделали так, потому что у него произошел рецидив травмы – он почти восстановился, попробовал, но травма не дала ему работать на 100%.

У него контракт с "Шахтером", он возобновляется в команде. Ничего страшного не случилось. Конечно, хотелось, чтобы он помог "Шахтеру" в борьбе за чемпионство и в Кубке, но возраст и такая травма не очень тяжелая, но не дающая ему работать на 100%. Потому он проходит реабилитацию, приезжает на базу. Только ему станет лучше – начнет тренироваться с командой. Но в этом сезоне не сможет сыграть", – сказал Панков.

Ранее фамилия Чигринского исчезла из списка игроков на сайте клуба. После этого агент Дмитрия заявлял, что контракт его клиента с дончанами действует до 30 июня 2024 года и также передавал "привет" дизайнеру сайта горняков.

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Напомним, последний раз Дмитрий попадал в заявку на матч в середине ноября, когда "Шахтер" встречался с "Днепром-1" в чемпионате Украины (1:3).

Всего в текущем сезоне он провел 4 матча без результативных действий.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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