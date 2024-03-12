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Цыганык: Буткевич хочет видеть у руля Полесья украинского тренера. Григорчук - как вариант

Премьер-лига
Обновлено

Ван Леувена в Полесье не будет

Цыганык: Буткевич хочет видеть у руля Полесья украинского тренера. Григорчук - как вариант

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Украинский комментатор и журналист высказался относительно ухода Юрия Калитвинцева с поста главного тренера "Полесья", а аткже прокомментировал назначение исполняющим обязанности Сергея Шищенко.

"По ван Леувену – это все вранье. Он не рассматривается на данном этапе. Буткевич даст шанс Шищенку и он попробует себя проявить, у него открыт некоторый кредит доверия.

И насколько я понимаю, у президента "Полесья" есть идея, чтобы команду тренировал украинский тренер.

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Не исключаю, что тот же Григорчук. Это не инсайд, просто Буткевич держит в голове лучших украинских тренеров, которых он может пригласить, имеет финансовые возможности пригласить.

Исключать возможность, что Григорчук очутится в "Полесье", с таким приглашением не должно потенциально возникнуть никаких проблем. Григорчуку сейчас тяжело в "Черноморце", и вполне возможно, что летом он уйдет в "Полесье".

Григорчук – амбициозный тренер, поэтому такой вариант не исключен. Как не исключен вариант и с каким-нибудь другом тренером.

Есть украинские тренеры, которых Буткевич хотел бы видеть во главе "Полесья". Ван Леувена он на рассматривает, - сказал Цыганык.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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