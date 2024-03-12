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Цыганык: Буткевич хочет видеть у руля Полесья украинского тренера. Григорчук - как вариант
Ван Леувена в Полесье не будет
Фото: Александр Приходько
Украинский комментатор и журналист высказался относительно ухода Юрия Калитвинцева с поста главного тренера "
"По ван Леувену – это все вранье. Он не рассматривается на данном этапе. Буткевич даст шанс Шищенку и он попробует себя проявить, у него открыт некоторый кредит доверия.
И насколько я понимаю, у президента "Полесья" есть идея, чтобы команду тренировал украинский тренер.
Не исключаю, что тот же Григорчук. Это не инсайд, просто Буткевич держит в голове лучших украинских тренеров, которых он может пригласить, имеет финансовые возможности пригласить.
Исключать возможность, что Григорчук очутится в "Полесье", с таким приглашением не должно потенциально возникнуть никаких проблем. Григорчуку сейчас тяжело в "Черноморце", и вполне возможно, что летом он уйдет в "Полесье".
Григорчук – амбициозный тренер, поэтому такой вариант не исключен. Как не исключен вариант и с каким-нибудь другом тренером.
Есть украинские тренеры, которых Буткевич хотел бы видеть во главе "Полесья". Ван Леувена он на рассматривает, - сказал Цыганык.
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