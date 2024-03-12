  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бурбас: Игроки Зари просто отказались выходить на матч с Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бурбас: Игроки Зари просто отказались выходить на матч с Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Кажется, Заря доигралась

Бурбас: Игроки Зари просто отказались выходить на матч с Динамо

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Украинский блогер, бывший журналист и комментатор Игорь Бурбас рассказал о конфликте игроков и руководства "Зари", из-за чего основа луганчан не сыграла в матче 21-го тура с "Динамо".

"Почему именно перед "Динамо" игроки "Зари" решили устроить бойкот. Расскажу предысторию.

В конце первой части сезона у команды была встреча с владельцем Евгением Геллером, на которой к нему встал вопрос долгов. А именно обещанный, но невыплаченный бонус за призовое третье место УПЛ и отдельно за участие в основном турнире еврокубков.

Читайте также"Есть разные причины". Тренер Зари уклонился от вопроса о составе на матч с Динамо

Геллер посоветовал игрокам перед тем как задавать этот вопрос сначала посмотреть в текущую турнирную таблицу, где на тот момент "Заря" отставала. Чтобы получить обещанное, посоветовал ребятам порадовать его результатом. Это команда и сделала в стартовых после каникул турах. 7 очков в 3 матчах хватило, чтобы с позиции силы напомнить свои претензии на законные премиальные.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Но до игры с "Динамо" ни поступлений не было, ни исчерпывающего ответа. Потому и пришлось прибегать к крайностям. Футболисты просто отказались выходить на поле. Отступать им некуда. Ведь у многих истекают летом контракты и они понимают, что если бонус не выплатят сейчас, то о нем можно будет забыть", – написал Бурбас.

Напомним, что ранее источники сообщали о том, что общая задолженность клуба перед игроками составляет более 300 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Динамо таки нашло мяч в поединке с дублем Зари, а Пеп еле унес ноги с Энфилда. Аудиомнение #251
yellow-arrow
Чемпион не оставил шансов аутсайдеру. Шахтер – Минай 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Полесье под закрытие окна берет еще одного легионера. Таблица трансферов клубов УПЛ
Заря (Луганск) Динамо (Киев) Игорь Бурбас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
best climate (Одесса)
12.03.2024 в 22:49
Кто старое помянет тот из команды вон зачинщики к Снурницыну остальные к покаянию особо нелепо смотрится капитан за прошлый сезон не разу на поле не вышел
sticker
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
best climate (Одесса)
12.03.2024 в 22:49
Кто старое помянет тот из команды вон зачинщики к Снурницыну остальные к покаянию особо нелепо смотрится капитан за прошлый сезон не разу на поле не вышел
sticker
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости