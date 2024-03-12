Бурбас: Игроки Зари просто отказались выходить на матч с Динамо

Украинский блогер, бывший журналист и комментатор Игорь Бурбас рассказал о конфликте игроков и руководства " Зари ", из-за чего основа луганчан не сыграла в матче 21-го тура с "Динамо".

"Почему именно перед "Динамо" игроки "Зари" решили устроить бойкот. Расскажу предысторию. В конце первой части сезона у команды была встреча с владельцем Евгением Геллером, на которой к нему встал вопрос долгов. А именно обещанный, но невыплаченный бонус за призовое третье место УПЛ и отдельно за участие в основном турнире еврокубков.

Геллер посоветовал игрокам перед тем как задавать этот вопрос сначала посмотреть в текущую турнирную таблицу, где на тот момент "Заря" отставала. Чтобы получить обещанное, посоветовал ребятам порадовать его результатом. Это команда и сделала в стартовых после каникул турах. 7 очков в 3 матчах хватило, чтобы с позиции силы напомнить свои претензии на законные премиальные.

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Но до игры с "Динамо" ни поступлений не было, ни исчерпывающего ответа. Потому и пришлось прибегать к крайностям. Футболисты просто отказались выходить на поле. Отступать им некуда. Ведь у многих истекают летом контракты и они понимают, что если бонус не выплатят сейчас, то о нем можно будет забыть", – написал Бурбас.

Напомним, что ранее источники сообщали о том, что общая задолженность клуба перед игроками составляет более 300 тысяч евро.